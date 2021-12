Reggio Calabria, Natale è alle porte: il Corso Garibaldi si veste a festa con luminarie e mercatini [FOTO]

7 Dicembre 2021 22:32

I mercatini di Natale sono presenti al Duomo, a Piazza Camagna e Piazza Italia, mentre gran parte del Corso Garibaldi splende grazie alle bellissime luci

Reggio Calabria si feste per le festività natalizie. Come si può vedere dalla gallery a corredo dell’articolo, il Corso Garibaldi è stato adornato con delle bellissime luminarie, mentre nei punti principali sono stati posizionati i mercatini. Piazza Italia e Piazza Camagna sembrano così dei veri e propri presepi, anche Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro splendono che è una meraviglia. In Piazza Duomo, invece, è stato montato l’albero, per un Natale che si rispetti. E’ una sensazione davvero bellissima vedere la città addobbata in modo così acceso, un messaggio di speranza per i commercianti e per tutti i cittadini reduci da due anni molto complicati, ma che sicuramente tireranno fuori un sorriso percorrendo la via principale del centro storico.