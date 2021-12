Reggio Calabria, “hub vaccinale di Pellaro vera eccellenza”: la visita e i complimenti del Senatore Sicilari ai medici

30 Dicembre 2021 14:51

Il Senatore ringrazia il Presidente Roberto Occhiuto: “segno che la buona sanità si può fare anche in Calabria con le scelte politiche giuste”

Nel primo pomeriggio di oggi, da componente e capogruppo di Forza Italia della Commissione Salute del Senato, l’onorevole Marco Siclari ha visitato il centro vaccinale di Pellaro, su cui fanno affidamento molti cittadini di Reggio Calabria. “Ho riscontrato una vera eccellenza grazie al lavoro, alla passione e alla professionalità di tutti i #volontari, i colleghi medici, gli infermieri ed i responsabili il dott. Nino Putortì, la dott.ssa Aurora Salerno e il coordinatore dott. Sandro Giuffrida”, ha commentato in un post sui social. “Ringrazio il Presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto che da Commissario della Salute ha deciso, ancora prima che aumentasse il numero dei contagi, di mantenere aperti e di rafforzare i centri vaccinali e nello stesso tempo ha potenziato il numero delle terapie intensive”, prosegue Siclari.

“La buona sanità si può fare anche in Calabria con le scelte politiche giuste che valorizzano il lavoro degli eccellenti professionisti presenti nel territorio. Grazie di cuore anche a tutti coloro che si sottopongono a vaccinazione per tutelare se stessi e la comunità intera. La Calabria merita di essere raccontata per ciò che veramente offre come esempio e come servizio e che ci rendono orgogliosi di essere calabresi”, conclude il Senatore Siclari.