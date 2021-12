Reggio Calabria, Gelateria Cesare al fianco di “Rose Blu” per rendere più dolce la vita delle persone disabili e delle loro famiglie

18 Dicembre 2021 12:58

Gelateria Cesare sostiene “Rose Blu” nei suoi progetti d’inclusione sociale e sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie

Cesare si rispecchia pienamente nei valori di “Rose Blu”. Siamo convinti della necessità di dover restituire parte di quello che la vita ci ha donato, sostenendo questi progetti d’inclusione sociale e nel contempo lanciando un messaggio fortissimo a tutti gli altri imprenditori perché possano sposare questi progetti, un piccolo sforzo per un grande risultato: SPORCATEVI LE MANI Per dare Futuro.

“Rose Blu” è la cooperativa sociale che opera nel territorio di Reggio Calabria per prevenire il disagio sociale e superare gli ostacoli che le persone con disabilità e le loro famiglie incontrano attraverso attività, spazi e momenti di aggregazione e socializzazione. Nel Luglio 2019 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha messo al bando un bene confiscato alla criminalità organizzata allocato nel Comune di Villa San Giovanni (RC), che si sviluppa su tre piani per un totale di c.a. 300 mq con un ampio spazio esterno.

Al bando ha partecipato la nostra Cooperativa con un progetto dal nome “Un futuro per noi”. Nel Dicembre 2019 la Cooperativa Rose Blu si è aggiudicata il suddetto bene e nel Settembre 2020 è stata finalmente firmata la Convenzione di assegnazione del bene. Il progetto “Un futuro per noi” si configura come un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente che permanentemente. Ma anche un luogo di aggregazione e per il tempo libero per i bambini disabili.

Ad oggi, i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione del bene sono davvero molti, le energie e i fondi da impiegare sono e saranno innumerevoli perciò ci siamo messi alla ricerca di sostenitori per il nostro progetto. Un anno fa abbiamo concluso il nostro accordo con “I bambini delle fate – per l’inclusione sociale”, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità. Sporcatevi Le Mani è la campagna nazionale de “I bambini delle fate” rivolta a privati cittadini, attività commerciali, artigianali, partite iva e liberi professionisti.

Grazie all’impegno delle Fate su tutto il territorio, ambasciatrici dell’inclusione sociale, coinvolgono gruppi di donatori regolari per dare continuità al progetto “su misura”, in linea con i bisogni più urgenti delle associazioni del territorio che realizzano progetti per i ragazzi e per le loro famiglie.

ADOZIONE A VICINANZA di un progetto per poterlo vedere e toccare con mano.

CONTINUITÀ progettuale assicurata dalla stabilità di un sistema semplice ed organizzato.

TRASPARENZA garantita dal contatto diretto con le "Fate" e da rendiconti pubblici verificabili.

Inf. Cell. 3497045723/34824881