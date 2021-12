Reggio Calabria, anche oggi caos tamponi: file chilometriche al Botteghelle [FOTO e VIDEO]

28 Dicembre 2021 17:31

Ancora caos tamponi a Reggio Calabria: le immagini delle lunghissime file al Botteghelle

Ancora lunghe, lunghissime, file per i tamponi. Da Nord a Sud, ma Reggio Calabria non è esclusa. Da giorni ormai, per una serie di fattori (contagi in rialzo, maggiore contagiosità variante Omicron, presenza di sintomi influenzali, rientro dei fuori sede e festività), la gente intasa drive-in e farmacie per un test che mette in evidenza positività o negatività al Covid. Nella città dello Stretto, oltre al punto di Pentimele, è presente quello al Botteghelle, ma la situazione è uguale alle altre. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, ma anche dal video in basso, tantissime auto hanno preso d’assalto il drive-in.