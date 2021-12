Rifiuti a Reggio Calabria, il Comune e Teknoservice ci mettono una pezza: “città divisa in due aree, continua il porta a porta ma tornano i cassonetti in alcuni quartieri” [FOTO E VIDEO]

9 Dicembre 2021 20:17

Emergenza rifiuti, Avr lascia a Teknoservice: la divisione in area gialla e area blu, il ritorno dei cassonetti nei quartieri più in difficoltà e l’appello alla cittadinanza

“Ecco il nuovo servizio di raccolta, stiamo cominciando a mantenere le promesse dando risposte certe”. Si è aperta con queste parole la conferenza stampa del Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che ha ufficializzato il passaggio di consegne da Avr alla nuova ditta Teknoservice per la raccolta rifiuti e differenziata. “Giorno 11 dicembre l’Avr finirà il rapporto di lavoro con il Comune e subentrerà l’altra azienda. Ne parliamo da circa un anno, il traguardo raggiunto oggi è un lavoro programmatico di circa 10-12 mesi, iniziato quando ero “solo” Assessore all’ambiente. È stato un percorso condiviso con il Conai, dal quale abbiamo pubblicato un bando che dura 4 anni + 1 anno addizionale. Al momento Teknoservice avrà un’assegnazione provvisoria, bisogna attendere l’esito al Tar. Dall’11 dicembre a mezzanotte il nuovo gestore sarà comunque Teckoservice. Non sarà attuato da subito il nuovo servizio di raccolta perché ancora non si può contrattualizzare il servizio alla ditta con un iter giudiziario ancora in corso”, ha sottolineato Brunetti.

Come cambia il servizio di raccolta in questo “periodo di transizione”

“Ci sarà una suddivisione in due macro aree per la raccolta, una zona gialla e una zona blu. Ci sarà una variazione degli orari di raccolta. Ci sarà inoltre l’isola ecologica di Reggio Campi (aperta dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 19, compresa la domenica) e più un centro momentaneo di raccolta in via Nicola furnari (Rione Ceci)”, ha spiegato a grandi linee il Vicesindaco Brunetti. Nei quartieri in cui si sono verificate le maggiori difficoltà torneranno i cassonetti anche dell’indifferenziato: “tra qualche giorno rivedrete i cassonetti nelle aree di Reggio Calabria nei quartieri (Ciccarello, Rione Marconi, Arghillà) in cui la situazione è più grave. Saranno distinti per la raccolta differenziata e per la indifferenziata. Non è un ritorno al passato, ma è necessario perché altrimenti saremmo costretti a raccogliere ogni due giorni coi mezzi pesanti. A questo si aggiunge un controllo meticoloso del territorio, non si faranno sconti a nessuno”. Ecco la suddivisione delle due aree, oltre la separazione del servizio per le utenze commerciali.

ZONA GIALLA

Porta a porta

Santa Caterina, San Brunello, Vito

Pineta Zerbi, Tremulini, Eremo

Centro, Trabocchetto

Ferrovieri, Gebbione, Stadio, Sbarre

Condera, Spirito Santo

Modena, San Sperato

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti o mastelli in dotazione, dalle ore 21.00 (del giorno precedente) alle ore 04.00 del giorno di raccolta.

ZONA BLU

Stradale

Mosorrofa, Cataforio

Ortì, Podargoni, Terreti

Porta a porta

Archi

Catona, Salice, Rosalì, Villa San Giuseppe

Gallico, Sambatello

Gallina

Ravagnese

Pellaro

Cannavò

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti o mastelli in dotazione, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del giorno di raccolta.

UTENZE COMMERCIALI

Nelle utenze commerciali rientro tutti i locali ed aree diverse dall’uso abitativo.

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti, mastelli o cassonetti in dotazione, entro le ore 11.00 del giorno di raccolta.

Evasori e discariche abusive: “aumenteranno i controlli delle forze dell’ordine”

“Non permetteremo più a nessuno di scaricare rifiuti per strada, almeno lo speriamo. Perché è ora di dire basta che a rimettere sia sempre la parte sana della città. Abbiamo chiesto ausilio di altre forze di polizia per un controllo migliore. Vi sarà una campagna informativa che stiamo programmando, ma vogliamo ricreare quello stato d’animo che c’era quando abbiamo avviato la raccolta porta a porta. Bisognerà entrare nelle scuole e stimolare il senso civico di ogni cittadino, si esce dalla crisi solo con una raccolta differenziata idonea”, ha annunciato Brunetti.

Teknoservice, Garbarini (ad): “gettiamo il cuore oltre l’ostacolo, crediamo davvero di poter risolvere il problema”. E poi l’appello alla cittadinanza

Ha preso la parola successivamente l’Ingegnere Alberto Garbarini, amministratore delegato di Teknoservice: “cominciamo un’avventura che ci fa vedere situazioni che abbiamo già affrontato. Siamo partiti con Comuni che avevano la differenziata al 10%, siamo arrivati al 60%. È un lavoro complesso, qui cittadini si sono già messi in gioco, ma si è perso quel senso civico che aveva prodotto buoni risultati. Si parte dalla pulizia generale della città, vogliamo dare un servizio che permetta ai cittadini di mettersi in gioco. Da giorno 11 dicembre si farà pulizia generale della città, abbiamo prenotato gli spazi necessari per lo smaltimento rifiuti. Rione per rione però serve collaborazione, si seguano i calendari in modo da non vanificare gli sforzi che facciamo. È un appello alla popolazione, sappiamo che i risultati possono essere raggiunti. Il problema che riguarda alcuni Rioni, vedrà l’arrivo dei carrelloni, è una soluzione tampone, andrà affrontata in un secondo tempo. Ci saranno nuovi mezzi a partire da sabato, stiamo mettendo tutte le risorse possibili ed immaginabili. È una fase di incertezza ma vogliamo buttare il cuore oltre l’ostacolo, servirà collaborazione di tutti”.