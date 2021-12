Reggio Calabria: nella location di Tenuta Tramontana l’assemblea dei Giovani Imprenditori di Unindustria e Confindustria. Cannizzaro: “Ponte e Alta Velocità il volano di sviluppo dello Stretto” [FOTO e INTERVISTE]

23 Dicembre 2021 23:34

Reggio Calabria: presso il Casale 1890-Tenuta Tramontana si è svolta l’assemblea che ha visto protagonisti i Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e di Confindustria Reggio. “Identità”, questo il tema chiave alla base dell’incontro

“Identità”, di questo hanno discusso i Giovani Imprenditori reggini e calabresi nell’assemblea in programma questa sera nella suggestiva location di Casale 1890-Tenuta Tramontana a Reggio Calabria. Protagonisti i Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e di Confindustria Reggio, i quali hanno eletto Salvo Presentino presidente provinciale Giovani Confindustria.