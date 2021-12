Reggio Calabria, buche e voragini in via Monsignor Enrico Montalbetti: “da un anno segnaliamo il problema ma nessuno interviene” [FOTO]

12 Dicembre 2021 14:30

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “grave stato in cui si trova il manto stradale di via Monsignor Enrico Montalbetti, da un anno nessuno interviene”

Le strade di Reggio Calabria sono caratterizzate da buche, voragini e varie perdite: da Nord a Sud della città, in molti segnalano dei disservizi e pericoli. Un cittadino denuncia il “grave stato in cui si trova il manto stradale di via Monsignor Enrico Montalbetti (ex via Pio XI, dir. priv.) di Reggio Calabria. In merito, si evidenzia, che è da più di un anno che ripetutamente è stato segnalato il grave problema, tra l’altro causato in seguito alla realizzazione di lavori pubblici (passaggio cavi internet). E pensare che: il 3 Settembre 2019 con il seguente post, pubblicato su Facebook, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha parlato della situazione delle strade a Reggio Calabria. Se scrivessi che a Reggio i punti nevralgici della città sono stati asfaltati di sana pianta pensereste a una fake news o al classico annuncio? A Sbarre, Archi, Santa Caterina, Gallico e Catona camminiamo ormai sicuri dopo anni, così come in via Ibico, in via Giuseppe Reale, al controviale della Libertà, in via Melacrino, via Santa Lucia e in via don Orione. Abbiamo reso bello il centro storico in via San Francesco da Paola, via Torrione e via Possidonea, restituito dignità, lavorando anche d’estate, alla via Reggio Campi, alla via nazionale di Pellaro, in via San Giuseppe, in via Arangea –Ravagnese, via Anita Garibaldi di Gallico ed ieri, infine, abbiamo iniziato in via Modena San Sperato. Non toppe e rammendi ma tappeti di asfalto nuovo di zecca, che è sotto gli occhi e i piedi di tutti. Perché se come dice Gandhi “la vera moralità consiste non già nel seguire il sentiero battuto, ma nel trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente”, è questa la S’intesi del percorso civico amministrativo che vuole continuare. Nel frattempo saluto i reggini di rientro nei loro luoghi di studio e lavoro, mentre noi qui affrontiamo settembre, #stradafacendo”, conclude. In alto le FOTO.