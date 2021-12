Reggio Calabria, buca e perdita d’acqua in via Croce Valanidi. Un cittadino indignato: “deve succedere una disgrazia affinchè la riparino?” [GALLERY]

23 Dicembre 2021 16:03

Perdita d’acqua con annessa buca nel manto stradale di via Croce Valanidi: cittadini ormai stufi di segnalare senza ricevere alcuna risposta. Deve succedere una disgrazia affinchè chi di dovere si adoperi per la riparazione

Dal centro alla periferia, dalla zona nord alla zona sud, da una traversa a un intero quartiere, la situazione è sempre la stessa: i cittadini segnalano un problema ma le loro richieste di aiuto cadono nel vuoto. Nella giornata odierna è arrivata una richiesta come “ultima speranza”, presso la redazione di StrettoWeb, da parte di un cittadino ormai stufo e stanco di non ricevere alcuna risposta da parte di chi dovrebbe occuparsi di risolvere i problemi che affliggono la città. Nella segnalazione in questione si fa riferimento a una buca con annessa perdita d’acqua in via Croce Valanidi. Il lettore si chiede: è necessario che accada una disgrazia affinchè la situazione venga poi risolta?

Di seguito il testo della lettera: “buongiorno, gentile redazione. Vi scrivo come ultima nostra speranza riguardo un’indecente perdita di acqua, con relativa buca, in centro curva in via Croce Valanidi presso il numero civico 3. Ormai ci hanno fatto perdere la voglia di segnalare visto che il problema si protrae da mesi. Personalmente chiamo ogni settimana, mi sono iscritto sulla piattaforma senza risultato. Però ho capito una sola cosa… che in questa città, per avere un servizio, sicuramente bisogna conoscere qualcuno, in alternativa aspettare che avvenga la disgrazia visto la pericolosità della buca“.