Da Zelig e Colorado a Reggio Calabria, quante risate al Teatro Cilea con il “Festival della Comicità” [FOTO e VIDEOINTERVISTE]

11 Dicembre 2021 20:54

Oggi e domani, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, due serate all’insegna dell’allegria con il “Festival della Comicità”: le interviste video ad alcuni dei comici protagonisti

Rocco Barbaro, Gianpiero Perone, Sergio Viglianese, Bruce Ketta, Gigi Miseferi, Pasquale Caprì. Sono solo alcuni dei comici che hanno fatto e faranno ridere Reggio Calabria, nel vero senso della parola. Oggi e domani, al Teatro Cilea, due serate all’insegna dell’allegria con il “Festival della Comicità”. L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana in collaborazione con l’associazione “Calabria dietro le quinte”, nasce per regalare ai cittadini momenti di spensieratezza. E lo fa con artisti reggini e non solo, alcuni provenienti dagli importanti e affascinanti palcoscenici internazionali come Zelig, Colorado, Made in Sud.

StrettoWeb ha presenziato all’evento e ha intervistato alcuni dei comici protagonisti, tra cui Rocco Barbaro, il napoletano Salvatore Gisonna, la siciliana Mariuccia Cannata, il duo reggino “Aldo al Quadrato” e Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza de “I non ti regoli”. Tutti loro ci hanno spiegato, tra battute e risate, le loro esibizioni e, per chi non è reggino, la bella emozione di tornare nella città dello Stretto. In basso le video interviste, in alto alcune immagini dal Teatro Cilea.