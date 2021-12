Reggina, Aglietti a rischio e Criscitiello si toglie qualche sassolino: “una grande squadra non può essere allenata da lui”

13 Dicembre 2021 00:08

Il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, nella serata in cui il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti rischia l’esonero, torna a parlare di lui riprendendo quanto disse a giugno

Sarebbe una sorta di “ve l’avevo detto”. Michele Criscitiello, lo scorso giugno, dopo l’ufficialità di Aglietti come nuovo allenatore della Reggina, aveva messo in dubbio il prosieguo a lungo termine del tecnico di Valdarno sulla panchina amaranto. “Grande entusiasmo a Reggio Calabria per l’arrivo di Alfredo Aglietti – scriveva– Al Chievo non vedevano l’ora di salutarlo, a Reggio non vedevano l’ora di riabbracciarlo. I tifosi sono nostalgici e credono di aver preso Aglietti come punta. Questa volta, purtroppo per loro, Aglietti non gioca e di fianco non avrà Pasino. Aglietti sarà l’allenatore della Reggina che ha fatto una grande seconda parte di stagione e adesso deve ricominciare da zero. Aglietti e Taibi, con i caratteri che si ritrovano, potrebbero durare dai 2 ai 4 mesi“.

La realtà dice che questa sera, dopo la debacle interna con l’Alessandria, la posizione di Aglietti sia fortemente in discussione. Non 4 mesi, ma 6, poco cambia. E Criscitiello ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in attesa di capire quale sarà il futuro della panchina amaranto. Con tre Instagram Stories, il giornalista di Sportitalia ripercorre le fasi da quelle dichiarazioni di giugno ai giorni nostri: “Taibi ha fatto una grande squadra – ha scritto – ma una grande squadra non può essere allenata da Aglietti”. In alto la gallery con la sequenza delle Instagram Stories di Criscitiello.