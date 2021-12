Pranzi e cene aziendali di fine anno, a Reggio Calabria spopola la novità di Giò Pò: il ristorante in bottega all’insegna delle eccellenze più ricercate

10 Dicembre 2021 21:15

A Reggio Calabria Giò Pò è diventata la moda del Natale 2021: boom di prenotazioni per pranzi, cene e regali aziendali all’insegna del gusto di qualità

A poco più di sei mesi dalla sua apertura, il primo ristorante in bottega di Reggio Calabria – Giò Pò – è diventato un must per i reggini al punto che in vista delle festività natalizie il locale sito in Via Giuseppe Reale n° 52 (ex via prolungamento Aschenez) ha registrato un vero e proprio boom di prenotazioni per pranzi e cene aziendali, comprensive di regalo per i colleghi. Un’idea alternativa che esalta l’eccellenza del gusto italiano con prodotti unici, di grande qualità che i reggini prima dell’apertura di Giò Pò non potevano trovare in città. Per soddisfare tutte le esigenze aziendali, Giò Pò offre un menù personalizzato da concordare con il cliente ad un costo di soli 16 € a persona, incluso anche un pregiato calice di vino. Nel menù è possibile scegliere gustosi schiacciatoni, crostini, grana padano riserva, lasagnetta, parmigiana, gattò, un’enorme varietà di salumi e formaggi e altri prodotti di gastronomia preparati dallo chef Giuseppe Vilasi e personalizzati in base alle preferenze dei clienti. Per quanto riguarda le bibite, c’è la possibilità di scegliere tra i migliori vini italiani o, in alternativa, un cocktail a piacere tra Aperol Spritz, gin tonic, negroni, americano.

In un vero e proprio magico angolo del gusto, caratterizzato da prodotti locali di prima scelta, Giò Pò, proprio in occasione del Natale, offre anche una vastissima gamma di panettoni artigianali, torroncini e altri dolci natalizi dalle firme più pregiate e rinomate come Fiasconaro e Bacco che possono anche essere utilizzati come gustose idee regalo, cesti natalizi o omaggi tra colleghi personalizzabili per ogni esigenza.

Per contattare Giò Pò per ogni tipo di info e dettagli è possibile telefonare al numero 0965 629083