‘Ndrangheta: Gratteri cittadino onorario di Cinisello Balsamo [FOTO]

7 Dicembre 2021 09:57

Il riconoscimento è stato conferito al procuratore capo del Tribunale di Reggio Calabria per mano del primo cittadino Giacomo Ghilardi

Nicola Gratteri è stato nominato ieri cittadino onorario di Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano. Il riconoscimento è stato conferito al procuratore capo del Tribunale di Reggio Calabria per mano del primo cittadino Giacomo Ghilardi, nell’aula consiliare. Presenti alla cerimonia le Forze dell’Ordine, una rappresentanza delle Associazioni, dei Consiglieri comunali e numerosi cittadini. Oltre al sindaco, sono intervenuti per un saluto il Presidente del Consiglio Comunale Luca Papini, il vice presidente Maurizio Zinesi e Silvia Gissi, Presidente associazione “Peppino Impastato e Adriana Castelli”.

La proposta di attribuire la cittadinanza al magistrato impegnato contro la ‘ndrangheta dal 1989, che da 30 anni vive sotto scorta, è arrivata dal Consiglio Comunale con una mozione votata all’unanimità. Il Sindaco Giacomo Ghilardi ha motivato così: “sono tante le iniziative messe in campo in questi anni per affermare l’importanza del valore della legalità: dai corsi proposti agli studenti delle scuole alla dedica di luoghi a figure importanti fino alla visita di alcuni magistrati. Questo atto vuole confermare che la legalità è un patrimonio comune”.