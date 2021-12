Messina, omaggio per il 79° anniversario dalla morte del Comandante Salvatore Todaro: le gesta dell'”eroe dell’umanità” e l’annuncio del film in suo onore [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

14 Dicembre 2021 21:44

Il dott. Salvatore Totaro, Presidente dell’Associazione Ardimentosa, ha raccontato la storia del Capitano di Corvetta, premiato con la medaglia d’oro al valore militare. E poi un importante annuncio…

Un viaggio nella storia è quello che abbiamo avuta la fortuna di percorrere oggi. Ci siamo recati presso la stele del sommergibilista, capitano di Corvetta, Salvatore Todaro. Nato nel settembre del 1908, il militare ha dedicato la sua vita alla professione di marinaio. A narrare la sua storia è il cugino, quasi omonimo, il dott. Salvatore Totaro, Presidente dell’Associazione Ardimentosa, che ai nostri microfoni ha raccontato quelle che sono state le gesta del parente comandante. “La sua è una storia umana, è diventato in guerra un eroe dell’umanità. Aveva fatto una vita esemplare, dedicata al prossimo e alla Marina. La sua attività era il culto della sua vita, una spiritualità che aveva messo in questa sua vita da marinaio. Nasce a Messina il 7 settembre del 1908 e poco tempo dopo la sua nascita la famiglia s’imbatte nella tragedia del terremoto, il 28 dicembre 1908. Lì cade la sua casa e il padre, che era addetto all’artiglieria di Messina, viene spostato nella zona della laguna veneta, dove Salvatore cresce diventando marinaio”, spiega ai nostri microfoni il medico.

Era il 10 giugno 1976 quando venne costruito il monumento in suo onore nei pressi della Zona Falcata, “la sua storia però si era spenta a Messina, così come le sue gesta. Ma lui rappresentò un faro illuminante per tutti i marinai. In uno stradario mancava questa piazza, io colsi la palla al balzo nel 2015 e con un’azione cominciai da quell’anno a commemorare la data della sua morte, che è proprio oggi, il 14 dicembre 1942. A 34 anni moriva un eroe di gesta esemplari”. Il dott. Totaro ha così continuato negli anni a celebrare questa data, soprattutto in onore della figlia del cugino comandante, Graziella Todaro, che vive a Livorno, così che abbia un ricordato importante del padre. Le gesta del sommergibilista sono fondamentali da portare alla memoria perché sono esempio di umanità, combatteva il “ferro” durante la Seconda Guerra Mondiale: “lui con cannoneggiava le navi nemiche, ma mitragliava per limitare i danni agli uomini. Una volta affondato il naviglio andava a recuperare gli uomini, e questo gli è valso la medaglia d’oro al valor militare”.

Salvatore Todaro è commemorato anche in Belgio per le sue virtù, una donna raccontò di averlo reso “eroe dell’umanità”, perché donava quella che è la dignità umana. Di seguito l’intervista completa al dottore, che ha parlato di tutte le iniziative connesse alla giornata dedicata ad un uomo che deve essere d’esempio per Messina e i tutti i cittadini italiani. Tra queste iniziative l’annuncio di un’attività cinematografica, presa a cuore da un regista, da uno scrittore sceneggiatore molto famoso e un attore di prim’ordine che interpreterà il ruolo di Salvatore Todaro, un colossal andrà in onda prossimamente anche su Sky.