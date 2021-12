Messina, illuminati gli Alberi di Natale nei principali luoghi della città. A Piazza Cairoli la ruota panoramica alta 50 metri [FOTO]

8 Dicembre 2021 22:50

Messina: con l’accensione degli alberi nelle principali piazze della città avviate le iniziative del cartellone “Il Natale della RiNascita”

Messina si veste a Festa per il Natale nel giorno dell’Immacolata. Nel pomeriggio, il Sindaco Cateno De Luca, insieme alla Giunta Municipale e alle componenti delle Società Partecipate, ha dato ufficialmente il via alle iniziative natalizie con l’accensione dell’Albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca. “È questo un momento magico – ha detto il Sindaco – allo start dell’illuminazione. Grazie per questa massiccia presenza, rispettiamo come sempre le norme anti Covid, e ringrazio il Vicesindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, il Direttore Generale e i colleghi, che ognuno per la propria competenza ha dato il suo contributo per la buona riuscita delle iniziative che allieteranno il Natale in città e nei villaggi. Vi auguro di vivere questo Natale straordinario che abbiamo organizzato, e di viverlo con quella intensità e con la capacità di resistenza o meglio di reazione al momento che stiamo vivendo e che stiamo superando. Il lancio di questa prima tappa nell’ambito del progetto ‘Città della Musica Città degli Eventi, denominato il ‘Natale della RiNascita’ prevede eventi per tutta la città e per tutti i gusti, eventi che riusciranno a scuotere le nostre coscienze perché Messina c’è e continuerà ad esserci, e auspico che questa prima tappa sia la rinascita da questo difficile momento che stiamo attraversando, come nel resto del mondo, per il rilancio di una nuova identità di comunità. Auguro a tutti– ha concluso De Luca – di vivere uno Natale straordinario”.

A seguire è stata la volta dell’albero messo a punto a piazza Unione Europea dalla Società Messinaservizi Bene Comune che ha provveduto ad abbellire la piazza, come il Palazzo comunale, anche con le tradizionali piantine di stelle di Natale. Dalla piazza del Municipio, i rappresentanti dell’Amministrazione De Luca hanno proseguito il percorso per l’accensione dell’albero a piazza Duomo, e successivamente a Piazza della Repubblica alla Stazione è stato acceso di luce blu l’albero allestito a cura dell’AMAM. La tradizionale iniziativa natalizia dell’attivazione delle luminarie sugli alberi posizionati nelle piazze del centro città, si è conclusa con l’albero di Piazza Cairoli, messo a disposizione da ATM SpA, dove contemporaneamente si è illuminata la suggestiva “Blue Sky Wheel”,

la ruota panoramica che con la sua altezza di 50 metri è una delle più grandi ruote d’Europa. Sempre a piazza Cairoli, sono poi stati installati a cura della Messina Social City giochi per i più piccoli a tema natalizio. Ed ancora per rendere più incantevole l’atmosfera del Natale, il Sindaco insieme ai suoi rappresentanti, hanno assistito all’attivazione delle illuminazioni artistiche, attraverso la tecnica del videomapping, sulla facciata di Palazzo Zanca e a piazza Duomo, su quella della Basilica Cattedrale. Sono previsti quattro diversi spettacoli, fino al 6 gennaio 2022, uno per ogni settimana, con proiezioni di immagini e animazioni dallo spettacolare effetto visivo. Infine, tra le iniziative programmate oggi, è stata presentata nell’atrio di Palazzo Zanca la campagna solidale #Lescatolescaldacuore Messina, edizione 2021. Aderire all’iniziativa è molto semplice, basta prendere una scatola per le scarpe, riempirla con un indumento caldo, un oggetto di svago, uno per la cura del corpo, un alimento “goloso” e un biglietto gentile. Una volta chiusa, e impacchettata bisognerà portarla sotto l’albero del Palazzo Municipale sino al 24 dicembre 2021. Le scatole saranno poi distribuite ai bambini più bisognevoli, a cura degli operatori dell’Azienda Speciale Messina Social City.