Workshop sulla lotta alla contraffazione, la Guardia di Finanza di Catanzaro incontra gli studenti dell’istituto tecnico “Bruno Chimirri” [FOTO]

9 Dicembre 2021 10:58

Su iniziativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri” e del Comando Provinciale delle Guardia di Finanza di Catanzaro, si è svolto nei giorni scorsi, presso la sala conferenze della struttura scolastica, un incontro con gli studenti delle classi superiori sul tema della lotta alla contraffazione. Il workshop ha avuto la finalità di informare e sensibilizzare gli studenti, anche nella loro qualità di consumatori, sul fenomeno della contraffazione, descrivendo le attività svolte dal Corpo a tutela della leale concorrenza di mercato, del made in Italy e a garanzia della sicurezza dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Il relatore, Tenente Colonnello Christian Lazzaroni, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro, ha avuto modo di apprezzare il vivo interesse degli studenti verso gli argomenti trattati, soprattutto in relazione al mercato online e ai più noti social network. Gli incontri con il mondo scolastico si inseriscono in un ampio contesto di collaborazione con il MIUR, che vede la Guardia di Finanza impegnata in prima linea quale polizia economico-finanziaria che tutela gli interessi dello Stato e promuove la cultura della legalità, con l’intento di far maturare nei giovani la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.