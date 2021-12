Il progetto di Christian De Domenico: “creare un polo ittico e logistico a Reggio Calabria, creerebbe numerosi posti di lavoro” [INTERVISTA]

2 Dicembre 2021 18:26

Il progetto di Christian De Domenico: “creare un polo ittico e logistico a Reggio Calabria, in modo da migliorare lo sviluppo della lavorazione, vendita all’ingrosso e online nella città metropolitana”

“Creare un polo ittico e logistico a Reggio Calabria, in modo da migliorare lo sviluppo della lavorazione, vendita all’ingrosso e online nella città metropolitana e dare lavoro”, questa la proposta di Christian De Domenico, consulente aziendale del settore ittico, esposta ai microfoni di StrettoWeb. “Il bando del Comune per l’assegnazione del Centro Ittico non è andato a buon fine, chiedo a Palazzo San Giorgio, se è possibile, di ripeterlo, così, in caso di vittoria, da poter utilizzare il Centro al Porto e dare vita al nostro progetto. Attualmente il pesce parte dalla Sicilia –spiega- attraversa Villa San Giovanni e giunge a Cosenza che è il centro ittico regionale: noi vogliamo, invece, che il pesce venga lavorato e venduto nella nostra città”. In basso l’INTERVISTA integrale.