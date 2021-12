Calabria, a Cetraro si è conclusa la Riviera dei Cedri Sailing Cup

9 Dicembre 2021 15:44

Venti nodi e planate da urlo per una regata spettacolare. Essenza-Nature Med vince nella categoria Regata-Crociera, Nonchalance in Gran Crociera. Vincitore morale Mordilla

Sole, mare e vento saggiamente dosati da madre natura, conditi con planate e straorzate spalmate sul campo di regata sono stati gli ingredienti principali delle Riviera dei Cedri Sailing Cup, gara organizzata dal Centro Velico di Cetraro in collaborazione con la Lega Navale di Cetraro. Due le prove, spettacolari e impegnative, disputate sabato 4 dicembre che hanno permesso agli equipaggi – semi-professionisti, amatoriali e studenti dell’IIS Lopiano di Cetraro – di provare forti emozioni e vivere una giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo nelle acque di Cetraro.

Le barche sono state suddivise dal Comitato di Regata, presieduto dal palermitano Macaluso, in due categorie – Regata-Crociera e Gran Crociera/Vele Bianche – che hanno avuto modo di confrontarsi al meglio sin dalla partenza della prima prova vinta da Mordilla in categoria Regata-Crociera e da Nonchalance in Gran Crociera/Vele Bianche. Mordilla, il Farr 30 di Antonio Principato del CV Lampetia con a bordo velisti calabresi e pugliesi, ha dato letteralmente spettacolo raggiungendo 18 nodi di velocità massima. Le lunghe e impegnative planate sulla cresta dell’onda non hanno lasciato indifferenti gli avversari diretti – Essenza, Sekeles, Splash e Drake – che hanno dovuto lasciare il passo all’agguerrito equipaggio del piccolo Farr mentre si lasciava trasportare dalle onde e dalle forti raffiche verso la boa di poppa, posizionata in prossimità del lungomare della marina di Cetraro vincendo, dopo tre giri sulle boe, la prima prova nella categoria Regata-Crociera.

Nella classe Gran Crociera vittoria in entrambe le prove di Nonchalance armata da Enzo Comi del Reggio Calabria Yachting Club, che ha lasciato sulla poppa Anna (2°-2°) di Salvatore Canonaco (Centro Velico Lampetia), Barbuda (6°-3°) di Gianni Turco (CVL), Champagne II (3°-6°) di Giorgio Lo Feudo (CVL), The Song Is You (5°-4°) di Francesco Murmura del Circolo Velico Santa Venere, Cocoon (4°-5°) dell’armatore Vittorio Mazzei (CVL) e Bramino (7°-7°) di Ferruccio Rizzuti con a bordo gli alunni dell’IIS-Istituto Nautico Silvio Lopiano di Cetraro.

Nella seconda prova il vento di Maestrale è rinforzato e le alte creste delle onde si sono tratteggiate di bianco. A bordo tanta concentrazione e nulla lasciato al caso. Le imbarcazioni hanno cominciato a spingere forte sin dalla partenza. Mordilla, penalizzata per averla anticipata ma rientrata dagli estremi come da regolamento, è ripartita lasciando però il via liberà agli avversari. Una gara a suon di virate e abbattute che hanno consentito al piccolo ma velocissimo Farr di tagliare il traguardo in prima posizione dopo un grande recupero avvenuto, planata su planata, nelle ultimissime battute finali da cardiopalma. Ma Essenza-Nature Med, armata dal Centro Velico Lampetia, nella classifica in tempo compensato stilata in base alle caratteristiche dell’imbarcazione (Rating), ha portato a casa la vittoria finale conquistando il primo posto della Regata dei Cedri Sailing Cup nella categoria delle barche più performanti.

Una lotta che ha visto protagonista fino alle battute finali di questa splendida e combattuta prova anche Splash di Michele Albanese del Circolo Velico Santa Venere, con a bordo Mr. Carbonio, ovvero Carmelo Savastano, che ha dovuto accontentarsi del terzo posto finale. I campioni di Sekeles della LNI di Messina, armato dal Fata Morgana ASD, partiti in equipaggio ridotto, dopo il terzo posto conquistato nella prima prova, hanno dovuto issare bandiera bianca nella seconda per problemi tecnici, mentre il potente Drake dell’armatore Marco Aiello del Circolo Velico Santa Venere si è dovuto accontentare del 5° posto.

La giornata di sabato si è conclusa con un “terzo tempo” caratterizzato da una convivialità trovata in un noto e accogliente locale del centro storico di Cetraro i cui ospiti, prima di lasciarsi trasportare dall’ondata di gustose pietanze, hanno potuto apprezzare le bellezze architettoniche. Le condizioni meteo marine avverse durante la giornata di domenica non hanno consentito di disputare le altre prove in programma. La manifestazione si è conclusa nella tarda mattinata con la cerimonia della premiazione, avvenuta all’insegna della convivialità. Due i Trofei Riviera dei Cedri Sailing Cup assegnati dal Velico di Cetraro ai vincitori assoluti di categoria, Essenza-Nature Med e Nonchalance, e premi di natura gastronomia consegnati ai primi tre classificati di ogni classe che, apprezzando, hanno portato a casa subito dopo la conclusione di questo avvincente e impegnativo week-end di mare trascorso a Cetraro.

“Tutto ciò – commentano dal CVL – è stato possibile grazie all’amministrazione del Comune di Cetraro per aver concesso l’ospitalità alle imbarcazioni nel porto turistico e al prezioso supporto dei nostri Partner che hanno contribuito a rendere queste giornate, alle quali hanno partecipato tantissimi amici velisti che sono venuti a trovarci, davvero piacevoli e intense”.