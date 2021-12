“L’Atalanta perde il giorno dopo un rinvio per maltempo”, i tifosi della Reggina si scatenano sul web: “mi ricorda qualcosa” [FOTO]

10 Dicembre 2021 15:19

Tifosi della Reggina scatenati sui social dopo la sconfitta dell’Atalanta in Champions League: accadde la stessa cosa nel lontano 2003

Quasi 20 anni fa, destini molto simili. Ora, però, le strade sono abbastanza differenti. Fino agli anni 2010, i percorsi di Reggina e Atalanta si sono mantenuti paralleli, con le due squadre a lottare per la salvezza in Serie A. Poi, lo spartiacque: entrambe in B, ma l’Atalanta risale e la Reggina perde il playoff con il Novara. Da lì, rinascita da una parte e declino dall’altra. Adesso, l’Atalanta si ritrova a lottare con le big della A e anche d’Europa, mentre la Reggina tenta una risalita dopo l’inferno di C e dilettanti.

Ma c’è un episodio di quasi 20 anni fa che ritorna alla mente e che rimette – ma solo momentaneamente – sullo stesso piano amaranto e nerazzurri. Questi ultimi, infatti, hanno perso lo scontro decisivo nel girone di Champions League contro il Villarreal, finendo terzi e “retrocedendo” in Europa League. Si trattava di una sorta di spareggio, giocato il giorno dopo perché, in quello previsto – mercoledì sera – nevicava sul Gewiss Stadium. Uno spareggio rinviato e il giorno dopo perso, dunque. E i tifosi della Reggina non hanno mancato di segnalare il fatto, che evoca dolci ricordi. Lo spareggio per rimanere in Serie A del giugno 2003, come in tanti ricorderanno, fu giocato il pomeriggio del giorno dopo quello previsto, a causa della fittissima pioggia che rese il campo dello stesso stadio (allora si chiava Atleti Azzurri d’Italia) impraticabile. Neanche 24 ore dopo, però, campo in perfette condizioni e… sconfitta bergamasca, anzi, vittoria amaranto, con le braccia al cielo di Bonazzoli rimaste nell’immaginario popolare.

“Mi ricorda qualcosa“, è il messaggio frequente che circola sui social tra i tifosi amaranto, tra meme, post e commenti. In alto alcune immagini delle reazioni più esilaranti.