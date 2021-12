15 Dicembre 2021 18:02

A Reggio Calabria si respira aria di Natale a 10 giorni dalla nascita di Gesù, le immagini del Lungomare Falcomatà con una bellissima stella natalizia

Giornata mite e soleggiata in riva allo Stretto di Messina con una temperatura assolutamente gradevole. A 10 giorni dal Santo Natale, a Reggio Calabria si respira una bellissima aria natalizia come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, con una grande stella cometa luccicante simbolo dell’avvento di Gesù Cristo. In alto la FOTOGALLERY completa, in basso il VIDEO.