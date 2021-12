A Messina Natale in Sicurezza, una persona denunciata e sequestrata marijuana a carico di ignoti

11 Dicembre 2021 10:55

Messina, servizi anti-droga da parte della Polizia

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Messina per tutto il periodo natalizio e rientranti nella campagna denominata “Natale in Sicurezza”, specifici servizi anti-droga hanno visto impegnati, nella giornata di ieri, i poliziotti delle Volanti, coadiuvati dal Reparto Cinofili della Questura di Catania e dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

Nel corso dei predetti servizi i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un ventisettenne trovato in possesso di grammi 10,09 di marijuana allo stato erbaceo. La perquisizione domiciliare a suo carico permetteva il rinvenimento della sostanza stupefacente e di materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Infine, a seguito di distinta perquisizione, gli agenti hanno proceduto al sequestro, a carico di ignoti, di circa un chilogrammo di marijuana, rinvenuta in zona Bordonaro. Indagini in corso.