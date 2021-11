Pallacanestro Viola-Meta Formia LIVE 4°Q: vittoria in ghiaccio per i neroarancio, ultimi minuti di garbage time

7 Novembre 2021 19:39

La Pallacanestro Viola torna in campo al PalaCalafiore dopo due trasferte consecutive: i neroarancio ospitano Meta Formia, fanalino di coda del campionato con zero punti

Testacoda per la Pallacanestro Viola. I neroarancio passano da Bisceglie e Formia, dalla capolista al fanalino di coda del campionato nello spazio di una settimana. Scotta ancora l’amarezza per aver sfiorato l’impresa nella tanta dei Lions, successo che sarebbe potuto essere il secondo in back to back in terra pugliese dopo la vittoria su Ruvo della settimana precedente. La Viola ha interrotto il digiuno on the road che durava da oltre un anno e ci ha preso gusto, ma quest’oggi torna fra le mura amiche del PalaCalafiore da trasformare in fortino difficile da violare per ambire a una salvezza tranquilla e magari anche a qualcosa in più. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal palazzetto di Pentimele e racconterà ai propri lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Meta Formia LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola rispetta le attese e travolge la giovane Meta Formia. I neroarancio si impongono 92-65 trascinati da uno strepitoso Balic da 21 punti e 5 assist. Partita perfetta al tiro per Duranti che ne mette 20 con 9/9 da 2 e 2/2 ai liberi. Sono 19 i punti per “Magic Frank” Gaetano.

4° Q – Dentro il giovane Freno che prova subito una tripla, il ferro gli dice no, che peccato!

4° Q – Balic in penetrazione, un layup da circo. 92-65

4° Q – Dentro due dalla lunetta anche per capitan Barrile. 90-65

4° Q – Due liberi dentro per Di Dio. 88-65

4° Q – Gaetano in lunetta: 1/2, Lazzari cattura il rimbalzo, palla ancora a Gaetano che ne mette altri 2. 88-63

4° Q – Tripla di Balic! 85-63

4° Q – Due liberi per Lurini. 82-63

4° Q – Tripla di Lazzari. 82-61

4° Q – Altra tripla per Scianaro. 79-61

4° Q – Balic chirurgico in lunetta: 2/2. 79-58

4° Q – Due punti per Lurini che subisce anche il fallo: dentro il libero. 77-58

4° Q – Tripla per Scianaro 77-55

4° Q – Balic in fotocopia: altra tripla! 77-52

4° Q – Lurini in sospensione, 2 punti. 74-52

4° Q – Solo retina per Balic da dietro l’arco! 74-50

4° Q – Tanti errori in attacco per la Viola, Formia segna alla prima occasione utile: 2 per Farina. 71-50

Fine 3°Q! – Pallacanestro Viola in pieno controllo della gara, Formia sembra aver mollato la presa. I ragazzi di coach Bolignano segnano e si divertono, Duranti (20 punti) e Gaetano (16 punti) si sfidano a suon di schiacciate, Yande Fall firma già una doppia doppia (10 puntie 10 rimbalzi).

3° Q – Altri per “Magic Frank” Gaetano che poco dopo si ripete ancora. 71-48

3° Q – Tripla di Farina, torna a segnare Formia. 67-48

3° Q – E per sottolineare il concetto, Gaetano piazza un’altra schiacciata da sotto. 67-45

3° Q – Gaetano si prende d’invidia: ruba palla e quasi stacca il ferro del canestro con una poderosa schiacciata! 65-45

3° Q – Schiacciatona di Duranti!!! 63-45

3° Q – Due con fallo per Duranti, un incubo per la difesa laziale: dentro anche il tiro dalla lunetta. 61-45

3° Q – Due per Lurini, ma dall’altra parte risponde Fall! 58-45

3° Q – Prende il motorino Balic: penetrazione e layup, 2 punti. 56-43

3° Q – Tripla di Di Dio, il più pericoloso di Formia. 54-43

3° Q – Due con fallo per Balic: libero dentro! 53-40

3° Q – Due punti per Di Dio. 51-40

3° Q – Yande Fall ne mette subito 2 con fallo: il libero però esce. 51-38

Fine 1° Tempo! – Continua a mantenere la doppia cifra di vantaggio la Pallacanestro Viola che chiude i secondi 10 minuti di gioco avanti 49-38. Indiavolato Bruno Duranti con 15 punti (7/7 da 2 e 1/1 ai liberi), 8 i punti per Gaetano che abbina anche 7 rimbalzi e mette le basi per una doppia doppia. Sono 9 i punti per Farina, il migliore per Formia.

2° Q – Due liberi dentro per F. Valente, dall’altra parte però Duranti viene ancora pescato da Balic, altri due punti. 49-38

2° Q – Sottomano rovesciato di Duranti, implacabile oggi. 47-36

2° Q – Fallo su Gaetano: 1/2 ai liberi. 45-36

2° Q – Tripla di Farina. 44-36

2° Q – Asse Balic-Duranti: passaggio che taglia la difesa, ricezione e due punti. 44-33

2° Q – Appena entrato Lazzari piazza subito una tripla! 42-33

2° Q – Fallo su F. Valente: 2/2 ai liberi. 39-33

2° Q – Due punti in contropiede per Shivo. 39-31

2° Q – Due per il F. Valente, ma dall’altra parte Ingrosso spara la prima tripla della sua serata! 39-29

2° Q – Schiacciatona di S. Valente 36-27

2° Q – Duranti ne mette due 34-27

2° Q – Ancora Formia con Valente: rimbalzo e due punti 32-27

2° Q – Di Dio su palla recuperata ancora da Schivo, Formia prova a reagire. 32-25

2° Q – Ai liberi Schivo: 2 dentro. 32-23

2° Q – Penetrazione di Ingrosso, palla fuori a Duranti, altra penetrazione ma questa volta con scarico per Fall che deve solo appoggiare. 32-21

2° Q – Primi due punti di marca neroarancio: rimbalzo e due al tabellone per Gaetano. 30-21

Fine 1° Q! – Partita a ritmi altissimi, le due difese faticano ad entrare in partita. Parte meglio Formia, poi la Pallacanestro Viola stringe le marcature e trova canestri con buona percentuale che le permettono di scavare un solco.

1° Q – Ancora Duranti in penetrazione, un rebus per la difesa di Formia: due al tabellone. 28-21

1° Q – Anche Balic non scherza in quanto a magie: passaggio schiacciato no-look, Fall deve solo appoggiare da sotto 26-21

1° Q – Ancora Duranti, grande penetrazione, 2 con fallo: libero dentro. 24-21

1° Q – Magia di Duranti: leggerissimo in area, la palla scompare e riappare nella retina. 21-21

1° Q – Fallo di Fall, ai liberi Schivo: 1/2. 19-21

1° Q – Gaetano strappa un rimbalzo dalle mani di un avversario, ne mette 2 e subisce fallo: dentro il libero aggiuntivo 19-20

1° Q – Ancora Di Dio. 16-20

1° Q – Gaetano e Lurini, si viaggia in coppia! 16-18

1° Q – Besozzi ne mette 2, risponde Di Dio. 14-15

1° Q – Penetra Balic che scarica per Klacar, due con l’ausilio del tabellone. 12-13

1° Q – Tripla di Balic, risponde da 3 anche Farina. 10-13

1° Q – Dosic da 2. 7-10

1° Q – Tripla di Besozzi, si segna da ambo le parti. 7-8

1° Q – Long-two di Klacaar, è una tripla invece quella di Farina. 4-8

1° Q – Accorcia Yande Fall. 2-5

1° Q – Ancora Lurini, tripla questa volta. 0-5

1° Q – Primo canestro ospite: Lurini 0-2

18:00 – Palla a due, si parte!

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Pallacanestro Viola e Meta Formia valida per la 6ª giornata del campionato di Serie B. I neroarancio ospitano il fanalino di coda della classifica con 0 punti ottenuti in 5 gare. Vietato sottovalutare l’avversario, ma i ragazzi di coach Bolignano hanno voglia di riscattarsi dopo il ko sul filo di lana in casa della capolista Bisceglie.