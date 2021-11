Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, montagna di spazzatura in via Reggio Modena: una discarica in mezzo alla strada [GALLERY]

10 Novembre 2021 12:50

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: una vera e propria montagna di spazzatura è presente, in mezzo alla strada, in via Reggio Modena

Strada che vai, spazzatura che trovi. Da Nord a Sud, dal centro alla periferia, Reggio Calabria è invasa da sacchetti e buste dell’immondizia che, a causa dei ritardi o della mancata raccolta, finiscono per accumularsi e dare vita a delle vere e proprie montagne di rifiuti maleodoranti. Immagini che fanno sembrare Reggio Calabria una città del terzo mondo, ben lontana dalle eccellenze italiane. Nella gallery a corredo dell’articolo è possibile vedere delle foto inviate alla redazione di StrettoWeb da parte di un cittadino indignato per la situazione presente: in via Reggio Modena i rifiuti si sono accumulati fino a formare una discarica a cielo aperto, direttamente un mezzo alla strada, appena fuori da un cancello. Residenti e attività commerciali hanno più volte lamentato il problema con annessa presenza di sporcizia, cattivo odore e topi: il loro grido d’aiuto è rimasto inascoltato.