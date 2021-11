Reggio Calabria sembra un quadro, torna il sereno dopo il maltempo: le stupende FOTO del Lungomare e l’Etna innevata sullo sfondo

14 Novembre 2021 12:39

Dopo la pioggia degli ultimi giorni, tornano il sole e il bel tempo sullo Stretto: tanta gente ne ha approfittato per una passeggiata

Come Leopardi titolava in una delle sue poesie, torna la quiete dopo la tempesta. Questa mattina Reggio Calabria si è svegliata baciata dal sole: è infatti una domenica di bel tempo sullo Stretto di Messina, dopo qualche giorno di pioggia che ha interessato gran parte della provincia. Adesso invece il clima è mite, i raggi illuminano il Lungomare “più bello d’Italia”, non c’è vento e la temperatura segna +20°C. Condizioni perfette per una passeggiata rilassante ed infatti la Via Marina si è riempita di cittadini. In alto la fotogallery con gli scatti più belli, colori e sfondi meravigliosi anche con l’Etna e la vicina Sicilia sullo sfondo.