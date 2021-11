Reggio Calabria, residenti in Sbarre Centrali chiedono la pulizia di tombini: “mancata manutenzione provoca allagamenti nelle giornate di pioggia” [VIDEO]

18 Novembre 2021 22:20

Basta un semplice acquazzone per mandare in tilt un tratto di Sbarre Centrali. La zona densamente popolata a pochi passi dal centro di Reggio Calabria, soprattutto nei giorni di forte pioggia, si allaga completamente a causa della sporcizia accumulata nei parapetti in ferro che non permettono il regolare deflusso dell’acqua, creando grossi disagi a residenti e commercianti. Tutto ciò avviene a causa della mancata regolare manutenzione e pulizia delle caditoie. Il rappresentante del “Comitato Rione Marconi Sbarre” ha indirizzato un pec ai dirigenti del Settore Manutenzione e alle ditte del Comune per provvedere a risolvere una situazione problematica che torna sistematicamente a ripetersi, ma sono tutti i cittadini della zona ad attendere una risposta e un pronto intervento. Di seguito la lettera, mentre a corredo dell’articolo possono essere consultate le foto e video.

“Si chiede con la presente quanto in oggetto indicato ubicato ad angolo di un’abitazione in Via Sbarre Centrali n° 270 di Reggio Calabria, collocato molto tempo fa con molta probabilità in maniera arbitraria da ignoti, lo stesso parapetto e la rete metallica si affacciano sulla piazzetta adiacente, l’attuale stato dei luoghi non consente il regolare deflusso delle acque piovane in condizioni metereologiche avverse. Durante tale situazione tutto il materiale solido che proviene dal Viale Europa (ovvero sabbie, ghiaie, sacchetti di immondizia in grande quantità, plastiche abbandonate, poste in modo indiscriminato ed abusivamente di fronte la traversa denominata Via Saja ovvero dove c’è la scuola media ex Bevacqua) ostruisce le predette opere metalliche in oggetto indicate con conseguente grave allagamento del tratto stradale, creando grossi disagi ai cittadini ed alle attività commerciali della zona. Si evidenzia che, il sottoscritto Simone Macheda in qualità di Presidente del Comitato Sbarre Rione Marconi ha più volte segnalato le problematiche in questione relative al grave allagamento a cui è sottoposto il tratto di strada tra i numeri civici 285 e 311 ambo i lati con precedenti note del 18 settembre 2021, 05 ottobre 2021, e 18 luglio 2021. Pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato si sottolinea la urgente necessità di controllare lo stato dei luoghi indicati, di pulire le caditoie, griglie, tombini e cunette nel tratto di strada indicato dove ha sede la residenza del sottoscritto e di tanti cittadini che ogni qualvolta piove si trovano ad essere barricati in casa con bambini piccoli o con persone anziane che necessitano di cure particolari”.

Simone Macheda