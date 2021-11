Reggio Calabria, riparano perdita idrica ma in poche ore se ne aprono altre due e nei rubinetti delle case inizia a scendere terra: allarme in contrada Morloquio

26 Novembre 2021 20:59

Reggio Calabria, un (altro) giorno di ordinaria follia: situazione incresciosa in contrada Morloquio

In contrada Morloquio, zona residenziale situata sulle prime colline di Ravagnese nei pressi del nuovo svincolo autostradale per l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, le ultime ore sono state caratterizzate dall’ennesimo episodio di incuria e degrado pubblico. Nella salita, infatti, quotidianamente da un paio di mesi si aprono voragini nell’asfalto provocate da perdite della rete idrica. Ogni qual volta gli operai comunali intervengono per riparare la perdita, dopo qualche ora a pochi metri di distanza l’acqua buca di nuovo la rete. Stamani gli operai comunali sono intervenuti per riparare l’ennesima perdita, e i residenti si sono sorpresi (ma non troppo, ormai!) si aver visto come al posto dell’asfalto in precedenza distrutto dalla fuoriuscita d’acqua, la strada era stata ricomposta ammassando … terra! Mai potevano pensare, però, che dopo poche ore quella stessa terra se la sarebbero ritrovata dentro casa, nei rubinetti delle abitazioni, vanificando così ogni tipo di igiene personale e persino la possibilità di cucinare con l’acqua corrente. Anche la doccia si può fare soltanto utilizzando le bottiglie della minerale, per evitare di ritrovarsi indefinite quantità di materiale terroso tra i capelli e sulla pelle.

Intanto, poche ore dopo la “riparazione” (se così si può definire!!), altre due perdite idriche si sono aperte sulla stessa condotta, una 50 metri a valle e un’altra 200 metri a monte della riparazione effettuata stamani.

E pensare che appena poche settimane fa i residenti avevano avuto seri problemi alle tubazioni perchè dopo l’ennesima “riparazione” sono arrivate nelle tubature ingenti quantità di “schegge” della plastica nera dei tubi utilizzati per l’acqua!

Altro che Covid-19!!! La quotidianità dei reggini è talmente tanto forgiata dalle più svariate emergenze che la sola ipotesi di vivere in una città normale sarebbe troppo strana.