Reggio Calabria: al Porto Bolaro la mostra “Antico Egitto”, un bellissimo viaggio tra le meraviglie di una cultura affascinante [FOTO]

17 Novembre 2021 16:28

Dal 5 al 28 novembre è presente al centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria la mostra “Antico Egitto”: un viaggio affascinante all’interno di una delle culture più seducenti e coinvolgenti della storia dell’umanità

Un viaggio affascinante e curioso all’interno di una delle culture più seducenti e coinvolgenti della storia dell’umanità. E’ questo l’obiettivo della mostra egizia presente in questi giorni al centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria. “Antico Egitto” – questo il nome della mostra – è visibile gratuitamente a tutti da giorno 5 novembre e rimarrà all’interno dei locali della struttura fino al 28 novembre.

Un’iniziativa interessante e apprezzata da tutti, come dimostrano i numerosi visitatori che in questi giorni stanno riempiendo i locali del Porto Bolaro. E’ forte la curiosità che spinge chiunque a osservare da vicino le meraviglie dalla cultura egizia. Da adulti, storici e semplici curiosi a studiosi delle scuole che possono essere fatti avvicinare a conoscere questo mondo. La mostra è stata realizzata in partnership con il Museo Egizio di Torino, il secondo più importante al mondo dopo quello del Cairo. In alto la fotogallery con alcune immagini della mostra.