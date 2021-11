Reggio Calabria, maxi incidente in tangenziale: 5 auto coinvolte, feriti gravi – FOTO LIVE

2 Novembre 2021 20:51

Reggio Calabria, maxi carambola in tangenziale pochi minuti fa: cinque auto coinvolte, le immagini in diretta

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla tangenziale di Reggio Calabria, precisamente alle 20:00 nella carreggiata Sud esattamente all’altezza dell’uscita di via Lia. Cinque le auto coinvolte in quella che è stata una vera e propria carambola: due mezzi sono distrutti, gli altri tre danneggiati. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia stradale che si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione e hanno chiesto l’intervento dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco. Numerosi i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, trasportati d’urgenza al GOM con le ambulanze. Gli agenti della stradale stanno provvedendo si rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre gestiscono con il supporto dell’Anas la viabilità locale.