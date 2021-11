Reggio Calabria, il Presidente Carlo Robiglio: “Ponte sullo Stretto e Alta Velocità? Le infrastrutture sono fondamentali, il Sud è penalizzato” [FOTO e INTERVISTE]

20 Novembre 2021 18:32

Reggio Calabria: alla sede di Confindustria l’assemblea dal titolo “Rendere grande la piccola industria”. Vecchio: “La burocrazia blocca lo sviluppo, senza le riforme i giovani non tornano al Sud”

Si è svolto nel pomeriggio, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria, l’Assemblea Pubblica di Unindustria Calabria Piccola Industria, dal titolo “Rendere grande la piccola industria”. Nel corso dell’evento, dove si è discusso di riforme, Pnnr, infrastrutture, hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Reggio Calabria ed il Presidente Piccola Industria Confindustria. Il leader reggino degli industriali, Domenico Vecchio ai nostri microfoni, ha sottolineato “l’importanza delle riforme, in quanto senza di esse i giovani non torneranno al Sud. La burocrazia? Blocca lo sviluppo del Mezzogiorno, serve uno snellimento. Io credo – rimarca– che un grande piano come il Pnnr, che porterà molte risorse da noi, abbia un senso solo se ci saranno dei cambiamenti reali e quindi delle riforme serie che in passato non sono state fatte che ma che sono utili a rendere il nostro Paese moderno”. Mentre il leader della Piccola Industria Confindustria, Carlo Robiglio, ha evidenziato: “le piccole imprese ed il loro sviluppo sono fondamentali per far crescere i territori. Ponte sullo Stretto e l’Alta Velocità? Le infrastrutture sono fondamentali per il territorio e la loro mancanza è un problema cardine per tutto il Sud in quanto frenano lo sviluppo e la competitività. Bisogna investire su questo aspetto anche grazie alle risorse dell’Europa e del Pnnr. Il nucleare? Poteva essere una risorsa importante le nostre imprese”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.