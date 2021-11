30 Novembre 2021 23:09

Reggio Calabria, fuga di gas a Piazza De Nava: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza

Una piccola fuga di gas è in corso in questi minuti a Piazza De Nava di fronte al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La perdita è stata individuata in un tombino da parte dei Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto e coadiuvati dalla Guardia di Finanza. Al momento i Vigili sono in attesa dell’arrivo dei tecnici della ditta specializzata affinchè si possa risolvere il problema. Intanto tutta l’area della Pazza è invasa dall’odore sprigionato dal gas.