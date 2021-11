Un po’ di Reggio Calabria sbarca a Genova: le meraviglie di Pentidattilo tra i quadri di Escher alla mostra a Palazzo Ducale [FOTO]

12 Novembre 2021 16:47

La storia dell’incisore olandese Maurits Cornelis Escher è indissolubilmente legata all’Italia, ma in modo particolare a Calabria e Sicilia

I mondi immaginifici, paradossali e metamorfici dell’artista e incisore olandese Maurits Cornelis Escher arrivano a Palazzo Ducale di Genova con un’antologica immersiva che si è inaugurata il 9 settembre e resterà in mostra fino al 20 febbraio 2022. Tra le tante opere esposte, il nostro lettore Giuseppe Costarella, che ringraziamo per la segnalazione, ha fotografato anche una riproposizione di Pentidattilo che il grafico realizzò nel 1930. L’Italia ebbe infatti un peso rilevante nella vita di Escher. L’artista olandese ha vissuto infatti a Roma dal 1923 al 1935 con sua moglie Jetta Umiker, che sposò a Viareggio nel 1924. È in Italia che nacquero i suoi figli George ed Arthur. Escher ricorderà i suoi anni nel Belpaese come “I migliori anni della sua vita”. La Calabria, in modo particolare: Escher, approfittando del soggiorno italiano per percorrere la penisola in lungo e in largo in cerca di ispirazione, oltre ad innamorarsi del sole, del mare e dei paesaggi, Escher era attratto dai piccoli villaggi proprio della Calabria (ad esempio Pentedattilo, in provincia di Reggio Calabria) e della Sicilia. A colpirlo era la composizione e la struttura dei centri abitati, che sembrano fondersi col paesaggio. Il grafico olandese lasciò però l’Italia per andare in Svizzera nel 1935 a causa dell’insopportabile clima politico causato dal fascismo. Nell’inverno del 1944 il suo grande maestro e amico Samuel Jessurun de Mosquita morì con la moglie e il figlio nel campo di concentramento di Theresienstadt, in Repubblica Ceca.

L’esposizione a Palazzo Ducale di Genova, circa 200 opere divise in otto sezioni, prevede anche laboratori per bambini e visite guidate. “Per intraprendere di nuovo il cammino con la cultura e per la cultura – ha detto il presidente di Fondazione per la cultura di Palazzo Ducale, Luca Bizzarri – c’è bisogno di ritrovare il coinvolgimento e di riconoscersi in esso e perché tutto ciò sia possibile occorrono azioni di grande qualità e grande accessibilità. Questa mostra è efficace sintesi di entrambe e per questo speriamo siano tante le persone che accettino l’invito a una immersione in un mondo che, attraverso le sue distorsioni, regalerà la meraviglia necessaria per rimetterci in viaggio, insieme”. “Questa proposta – ha detto il governatore Giovanni Toti – riporta Genova nel novero delle grandi esposizioni a carattere internazionale. Una iniziativa culturale di qualità può attrarre turisti e promuovere il territorio, risultando motore di rilancio economico e sociale in un periodo difficile della storia recente”. E il fatto che in questo bellissimo scenario ci sia anche un pezzetto di Reggio Calabria è senza dubbio un motivo d’orgoglio.