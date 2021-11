Reggio Calabria: auto in fiamme a Saracinello, danni anche al palazzo vicino [FOTO]

8 Novembre 2021 12:54

Reggio Calabria, due auto in fiamme questa notte nella zona sud della città

Paura questa notte nella zona sud della città dove intorno alle ore 2 nella Seconda Traversa in Via Costantino Salita Enel a Reggio Calabria i residenti sono stati svegliati da un forte odore di bruciato proveniente da due auto in fiamme. Sul posto, allertati dai residenti della via, sono prontamente intervenuti subito i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme anche se purtroppo le auto sono state completamente distrutte. Le auto erano parcheggiate vicino ad un palazzo che purtroppo ha avuto problemi alla facciata.