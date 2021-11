12 Novembre 2021 11:47

Reggio Calabria, i Carabinieri sono intervenuti vicino il Piazzale Mino Reitano per prestare soccorso ad un anziano signore

Paura questa mattina per un anziano signore che mentre camminava è caduto vicino il Piazzale Mino Reitano a Reggio Calabria. L’uomo è stato prontamente soccorso dai Carabinieri che hanno allertato il 118 arrivato in soccorso per verificare le condizioni di salute del malcapitato. I soccorritori hanno effettuato le cure del caso sul posto, coadiuvati e supportati dai militari.