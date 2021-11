Paura a Gioiosa Jonica, albero cade su un’auto in sosta per la forte pioggia [FOTO]

25 Novembre 2021 22:35

Gioiosa Jonica: per fortuna il crollo dell’albero non ha causato danni a persone ma solo all’auto colpita

A causa di un forte temporale che sta colpendo il reggino in questi minuti, un albero è caduto su un’auto in sosta a Gioiosa Jonica. Per fortuna non ci sono stati feriti dato che l’auto era parcheggiata e non c’era nessuno a bordo. In alto la FOTOGALLERY completa.