Palermo: gli eventi promossi per celebrare il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e del Decorato [FOTO]

4 Novembre 2021 14:34

Palermo: dopo oltre un anno di restrizioni dovute alla pandemia, finalmente la solenne cerimonia dell’Alzabandiera ha potuto svolgersi

Alle 09.30, in Piazza Vittorio Veneto, dinnanzi al monumento ai Caduti, Istituzioni e Forze Armate hanno dato inizio alle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e del Decorato. Dopo oltre un anno di restrizioni dovute alla pandemia, finalmente la solenne cerimonia dell’Alzabandiera ha potuto svolgersi con la partecipazione di un tempo. Presenti le massime Autorità civili e militari del capoluogo, il Gonfalone della Città di Palermo decorato di Medaglia d’Oro al Valor militare, il Gonfalone della Regione Siciliana, il Medagliere del Nastro Azzurro, i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, una folta rappresentanza di Forze Armate, Corpi Armati e delle Istituzioni locali, oltre a numerosi studenti delle scuole primarie e concittadini palermitani.

S.E. il Prefetto di Palermo e il Comandante del Presidio Militare Interforze hanno aperto la cerimonia passando in rassegna un reparto d’Onore composto dalla Fanfara del 12° reggimento Carabinieri e da due compagnie di formazione; si sono, quindi uniti al Sindaco della Città, all’Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, al Questore e alle massime cariche militari sul territorio, per sovrintendere alla cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dalla lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dalla deposizione di una corona d’alloro ai Caduti.

Al termine della cerimonia, nel centenario della traslazione nel sacello dell’Altare della Patria delle spoglie mortali di un soldato anonimo Caduto nel corso della Grande Guerra, il Sindaco ha inteso conferire la cittadinanza onoraria della Città di Palermo al Milite Ignoto, consegnando nelle mani del Prefetto e del Comandante Militare Interforze la preziosa pergamena contenente il significativo riconoscimento.

Per tutta la mattina, le caserme dove hanno sede il Comando Militare Esercito “Sicilia”, il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” e il Polo Informativo, Espositivo e Culturale dell’Esercito sono rimaste aperte al pubblico, mentre per tutto l’arco della giornata, piazza Verdi ha ospitato una mostra statica, con stand espositivi e dimostrativi delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato ed in vari esercizi commerciali, diverse vetrine hanno esposto cimeli, ricordi ed emblemi delle FF.AA., dell’Arma dei CC e dei Corpi della CRI.

Alle 18.00, sulle scalinate del Teatro Massimo, il concerto della Fanfara del 12° reggimento Carabinieri e la cerimonia dell’Ammainabandiera hanno chiuso la giornata di celebrazioni. Anche quest’anno, la bandiera ammainata è stata donata ad un Istituto scolastico intitolato ad una Medaglia d’Oro: per l’occasione erano dunque presenti docenti e alunni della Scuola Media Statale “Ciro Scianna” di Bagheria.

La significativa giornata di commemorazione e ricordo è stata salutata da una folta presenza di cittadini e turisti, attratti soprattutto dalla rarità dell’occasione di vedere schierati in piazza assetti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.

L’occasione è stata oltremodo propizia per censire i comuni siciliani che hanno già conferito la cittadinanza al Milite Ignoto nel corso dell’anno – ben 161 su circa 300 – a cui si aggiungono i moltissimi che, come la Città di Palermo, hanno scelto la data odierna per compiere tale scelta e abbracciare così la proposta, inizialmente avanzata dall’Associazione Nazionale Medaglie d’Oro al Valor Militare, e reiterata sull’isola lo scorso mese di marzo dal Presidente ANCI Sicilia, Leoluca Orlando e dal Gen. D. Maurizio Angelo Scardino, Comandante dell’Esercito in Sicilia.