Enorme nube di fumo da traghetto sullo Stretto di Messina: soccorritori sul posto. FOTO e VIDEO LIVE

22 Novembre 2021 16:38

Il traghetto “Villa San Giovanni” in navigazione nello Stretto di Messina ha avuto pochi minuti fa un problema particolarmente serio. Non è noto se si è trattato di un incendio o di un’avaria, ma dal traghetto si è sprigionata un’enorme nube di fumo bianco che ha invaso la zona nord dello Stretto. Il traghetto si è fermato e sono immediatamente arrivati i soccorritori, con un mezzo dei Vigili del Fuoco e due rimorchiatori partiti dal porto di Messina. Il traghetto ha spento i motori e viene rimorchiato verso il porto di Villa San Giovanni, da dove era partito intorno alle 15:40 per la sua corsa ordinaria quando nulla lasciava presagire cosa sarebbe poi accaduto. Sul posto anche un altro traghetto che sta affiancando il mezzo per intervenire in caso di emergenza. Al momento non risultano feriti.