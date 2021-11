Messina: “consapevolezza della memoria”, oggi la commemorazione dei Caduti a Pace [FOTO]

7 Novembre 2021 19:42

Sì è celebrata oggi in località Pace, la cerimonia di commemorazione ai Caduti per la Patria promossa dall’Associazione culturale Nuovi Orizzonti presieduta da Domenico Carbone, patrocinata dal Comune di Messina, in collaborazione con A. N. I. O. M. R. I. D. (Associazione Nazionale degli Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati). All’evento, avviato con la celebrazione eucaristica nella chiesa SS delle Grazie di Grotte officiata da padre Santi Ammendolia, hanno preso parte il Vicesindaco Carlotta Previti; il Presidente della VI municipalità Maurizio Mangraviti e il consigliere circoscrizionale Giovanni Donato; e rappresentanti dei Carabinieri della stazione di Ganzirri; della Guardia Costiera volontaria di Messina; dell’Istituto del Nastro Azzurro federazione provinciale di Messina, dell’Associazione nazionale combattenti e reduci; dell’Associazione Marinai d’Italia sezione di Messina; e della Lega Navale Italiana sezione di Messina. A conclusione della funzione religiosa, sulle note del Silenzio d’ordinanza eseguito dal trombettiere Famà della Brigata Meccanizzata Aosta, è stata data lettura dei nomi dei Caduti che si sono sacrificati per la Patria cui è seguita la recitazione della preghiera del marinaio a cura, di Francesco Donato dell’Associazione Marinai d’ Italia. Successivamente, come da tradizione, è stata deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Pace donata dal Presidente della VI circoscrizione; mentre il Vicesindaco Previti nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale ha sottolineato che “i Caduti che oggi onoriamo per avere sacrificato la loro vita per la Patria avrebbero voluto potere vivere il loro futuro, piuttosto che essere definiti eroi”.

“Il valore di simile cerimonie in cui si onora il sacrificio dei Caduti sui campi di battaglia vuole essere anche il ricordo del dolore incommensurabile che ha accompagnato i tragici fatti di guerra”, ha aggiunto Mangraviti. L’evento è stata coordinato da Silvana Paratore “sia pure in modo contenuto e statico abbiamo voluto oggi onorare il ricordo e la memoria di quanti hanno sacrificato la loro vita per la Patria ed essere vicini alle famiglie di Pace che hanno subito la perdita di persone a loro care”, ha detto la moderatrice;

cui sono seguiti gli interventi, del delegato alle attività marinare della Lega Navale Italiana Alessandro Billè che ha ricordato l’importanza della commemorazione ai caduti di Pace in quanto rientra tra i valori ed i principi statutari della Lega Navale; del tenente Armando Russo dell’UNUCI (Unione nazionale ufficiali in congedo sezione di Messina); e del referente regionale Giuseppe Cugno dell’ Associazione Famiglie dei caduti e dispersi in Guerra ha dato lettura del documento della Confederazione italiana fra le Associazioni Combattentistiche e partigiane per ribadire l’ importanza di trasmettere alle giovani generazioni la Memoria storica quale monito e testimonianza affinché non si ripetano gli orrori del passato. Un ringraziamento è stato poi espresso al sottotenente di Vascello in congedo Giovanni Bruno, che ha donato al Monumento ai Caduti sul lungomare di Pace la bandiera issata sulle note dell’inno di Mameli. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di un’altra corona d’ alloro gettata in mare da una imbarcazione della Lega navale con a bordo Paolo Condurso e Pietro Fugazzotto, i due giovani campioni agli Europei di “canottaggio costiero”, studenti dell’Istituto Nautico Caio Duilio.