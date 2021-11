Messina: grande partecipazione di pubblico alla presentazione del libro di Carlo Verdelli [FOTO]

27 Novembre 2021 23:32

Messina: grande partecipazione di pubblico oggi a Cristo Re alla presentazione del libro “Acido. Cronache italiane anche brutali” di Carlo Verdelli

Grande partecipazione di pubblico oggi a Cristo Re alla presentazione del libro “Acido. Cronache italiane anche brutali” (Feltrinelli) di Carlo Verdelli, Editorialista del Corriere della Sera, nella rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontro a tu per tu con Giornalisti Scrittori” ideata e curata dal giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina diretto da Enzo Caruso, la Camera di Commercio di Messina e il Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia”. All’incontro, a cui ha partecipato come relatore Lino Morgante, Direttore Editoriale della Gazzetta del Sud, era presente anche l’Assessore Caruso che ha aperto i lavori portando il saluto delle Istituzioni. Il pubblico, tra cui molti giovani, ha attivamente partecipato alla presentazione rivolgendo varie domande all’Autore, non solo sui temi affrontati dal libro, tra cui la triste vicenda del caso di Enzo Tortora, ma anche a livello personale, come ad esempio la vita sotto scorta dello stesso Verdelli, che ha ricevuto gravi minacce per la sua attività giornalistica. La rassegna continua con la presentazione del libro “Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita dell’Italia” (Rubbettino) di Angelo Polimeno Bottai, Vicedirettore del TG1, che si terrà a Cristo Re giovedì 2 dicembre 2021, ore 12.