Messina: frana sulla strada a Capo Alì, traffico bloccato [FOTO]

1 Novembre 2021 17:02

Messina: massi invadono la strada a Capo Alì, traffico bloccato. Le immagini

A causa di una frana con la caduta di massi, è chiusa la strada a Capo d’Alì, in provincia di Messina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Sul posto sta arrivando anche una squadra di rocciatori per effettuare un sopralluogo e prevenire ulteriori distacchi. In alto la FOTOGALLERY.