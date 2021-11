17 Novembre 2021 12:14

Maltempo: allerta meteo nella Piana di Gioia Tauro, nubifragi in numerose città della provincia di Reggio Calabria

Prosegue l’ondata di maltempo al Sud Italia, violenti temporali stanno colpendo in queste ore la Calabria meridionale con veri e propri nubifragi. In questi minuti forte temporale nella Piana di Gioia Tauro con una bomba d’acqua che sta creando disagi a Cinquefrondi, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.