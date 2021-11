Lipari, tartaruga marina morta sulla spiaggia di Marina Lunga: aveva ingerito lenza e amo [FOTO]

10 Novembre 2021 15:54

Gli ambientalisti di Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine si sono interessati dell’animale

“Confermiamo che la tartaruga marina, purtroppo morta, che si è spiaggiata questa mattina sulla spiaggia di Marina Lunga a Lipari è lo stesso esemplare che ci è stato segnalato ieri in mare dalla Guardia di Finanza. La forte mareggiata di oggi ha portato la carcassa a terra. L’esemplare è una femmina adulta di 60cm di carapace morta da almeno una settimana con lenza di palangaro e amo ingeriti. Sono state effettuate le misurazioni morfometriche e alcuni campionamenti di tessuto per progetti di ricerca in corso. Grazie a tutti per la collaborazione e per le numerose segnalazioni, in primis da parte della Guardia Costiera di Lipari”, è quanto scrive in un post Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine. Le condizioni della carcassa non erano tali da permettere un esame necroscopico, è stato un brutto rientro in mare per gli animalisti dopo il forte maltempo dei giorni scorsi.