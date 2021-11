Il popolo dei “No Green Pass” torna in piazza, sabato di proteste in tutta Italia: “la certificazione verde è un colpo di Stato, giù le mani dai bambini” [FOTO]

13 Novembre 2021 18:38

Le proteste e le manifestazioni contro il Green Pass stanno avvenendo in tutta Italia per il 17° sabato consecutivo. Le immagini da Roma, Milano, Bergamo

Da Nord a Sud è ancora forte la protesta contro l’introduzione del Green Pass tanto che, per il 17° sabato consecutivo, migliaia di persone sono scese in piazza al grido “No al Green Pass”, “Libertà”, “non si toccano i bimbi” e cori contro il Governo Draghi. Sono segnalate manifestazioni a Roma, Milano, Napoli, Bergamo, Gorizia, Trento, Genova, Torino, Messina e Reggio Calabria.

No Green pass, in migliaia al presidio all’Arco della Pace a Milano. Kennedy Jr: “è strumento per colpo di Stato”

Manifestazione “No Green pass” con migliaia di persone a Milano all’Arco della Pace organizzato da “Children’s Health Defense Europe” con Robert Kennedy Junior. “Il Green pass è un colpo di Stato – ha affermato il terzogenito di Bob Kennedy – è lo strumento che usano per toglierli i vostri diritti. Non è una misura sanitaria ma uno strumento di controllo dei vostri movimenti e dei vostri conti correnti”. “Se il Green pass è una misura sanitaria – ha aggiunto – perchè non viene emesso dal ministero della Salute. Viene emesso dal ministero delle Finanze, credono che siamo stupidi?”, conclude.

Manifestazione “No Green pass” a Roma al Circo Massimo

Migliaia di manifestanti si sono riuniti a Roma al Circo Massimo per l’ennesima manifestazione “No green pass”. Sul palco allestito per l’occasione si alternano alcuni rappresentanti del movimento che dicono: “non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane. Non diciamo no green pass, ma via green pass. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita. Siamo il movimento ondulatorio che cambierà la realtà delle cose. Giù le mani dai bambini”. I manifestanti espongono cartelli e striscioni, bandiere tricolori e palloncini bianco e azzurri: “noi siamo il popolo delle piazze d’Italia”.

Manifestazione “No Green pass” a Gorizia, atteso l’arrivo di manifestanti di Trieste

Qualche centinaia di persone sono presenti alla protesta “No green pass” di Gorizia: secondo quanto si è appreso, è atteso l’arrivo di manifestanti da Trieste. “La manifestazione si sta svolgendo in maniera regolare e rispettando le rigide prescrizioni che erano state impartite agli organizzatori”, lo ha riferito all’Ansa il Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi. “Le forze dell’ordine osservano lo svolgersi pacifico del corteo e dell’assemblea pubblica al parco. Per ora la situazione non desta alcun tipo di preoccupazione anche grazie ai dispositivi di sicurezza per tutti i cittadini che sono stati messi in campo“, conclude