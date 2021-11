Reggio Calabria, la gioia dei bimbi per le lezioni in presenza: il modello IH British School, tra innovazione e internazionalizzazione [FOTO]

9 Novembre 2021 10:46

IH British School di Reggio Calabria viene incontro alle famiglie: se per i bambini è avvenuto il ritorno alla didattica con le lezioni in presenza e la ripresa degli eventi didattici ludici, per teenagers e adulti l’innovazione e la tecnologia aprono nuove prospettive

Un messaggio di speranza per rispondere ad un periodo di grande sacrificio. E’ questo ciò che si percepisce durante il nostro viaggio all’interno delle aule di IH British School, storico istituto reggino con sede in Via Argine Destro Annunziata, a pochi passi dal Porto di Reggio Calabria. Le lezioni sono già riprese da diverse settimana e, finalmente, i piccoli alunni possono tornare a svolgere le proprie attività in presenza al 100%. Una gioia, quella di rivedere i propri compagni e i docenti, che si legge chiara negli occhi degli studenti. Come testimoniato dalle immagini a corredo dell’articolo, i bambini apprendono la lingua divertendosi, in un ambiente piacevole attraverso il racconto di favole, l’uso di giochi e canzoni ed utilizzano supporti didattici innovativi. La scelta sembra essere condivisa da tutti i genitori che abbiamo incontrato, contenti di restituire finalmente ai propri figli quel tesoro di risorse, umane prima ancora che pedagogiche, che solo la scuola in presenza è in grado di offrire.

E l’aula non è tutto, perché i bambini hanno potuto riprendere anche tutte le attività didattiche esterne che da sempre hanno caratterizzato il metodo del’IH British School. L’ultimo evento “Pirate Treasure Hunt Event” è stato incentrato sul mondo dei pirati!

Modalità di svolgimento flessibile

E se per i bambini si è verificato questo ritorno alla didattica in presenza al 100%, per i teenagers e gli adulti IH British School si è concentrata sull’innovazione e su un’offerta sempre più internazionale. Per venire incontro alle esigenze lavorative o di spostamento, per i corsi di teenager e adulti di livelli più avanzati, la scuola reggina rende possibile la scelta di partecipare alle lezioni in diverse modalità (in presenza, online oppure in modalità mista). Questo è un segnale che conferma come IH British School sia riuscita a far fronte a questo particolare momento della nostra vita, permettendo di adattarsi a quelle che sono nuove e più comode possibilità di istruzione.

Corsi C+

Il corso C+ sono da evidenziare come esempio perfetto di innovazione. Si svolge in completa modalità online, accogliendo studenti provenienti da diverse parti d’Italia, e prepara gli studenti per il futuro in ogni modo possibile. “Per anni nelle nostre classi di inglese, abbiamo migliorato molte delle abilità “soft” come il lavoro di squadra, la comunicazione, le abilità interpersonali e la creatività. Il nostro corso C+ non si concentra solo sull’apprendimento della lingua, ma consente anche agli studenti di sviluppare capacità ormai indispensabili per il loro futuro, come creatività, collaborazione, pensiero critico, comunicazione, essere connessi in un mondo digitale e adattarsi e cambiare a seconda della situazione”, spiega Lucie Cotterill, Docente del corso e Innovation Director dell’IH British School.

Il corso si basa su un mix di lezioni sincrone su Zoom e attività collaborative e asincrone su una piattaforma dedicata.

Internazionalizzazione

“La tecnologia, ci ha anche consentito di espandere i nostri confini – sostiene Patrizia Quattrone, Managing Director dell’IH British School – . Facendo ormai da anni parte del network internazionale di scuole di International House World Organisation (IHWO), possiamo infatti sfruttare la tecnologia per svolgere attività didattiche e realizzare progetti formativi insieme agli studenti e ai Docenti delle 150 scuole IH nel mondo, mettendo quindi in contatto diretto i ns ragazzi con contesti internazionali di altissima qualità”.

Tra innovazione ed esperienza IH British School di Reggio Calabria offre quindi un’offerta completa e qualificata. Per avere maggiori informazioni sui vari percorsi formativi, chiamare allo 0965.20024 o visitare la sede in Via Argine Destro Annunziata n° 13.

IHBS INSIEME For Your Future.