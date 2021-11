Freddo invernale e maltempo a Reggio Calabria e Messina: è arrivato l’inverno nello Stretto. FOTO e VIDEO da Gallico

28 Novembre 2021 14:34

Domenica di maltempo nello Stretto tra Reggio Calabria e Messina: freddo invernale e vento. Le immagini

Primo giorno di inverno, in questa domenica di fine novembre, nello Stretto con una temperatura minima di +12°C e una massima che non supera i +16°C in pieno giorno. Tra Reggio Calabria e Messina soffia un forte vento che rende il mare agitato con forti mareggiate. Domani, lunedì 29 novembre, ci sarà una forte irruzione invernale che porterà temporali e neve anche a quote basse (intorno ai 1.000 metri). Il maltempo proseguirà anche nella giornata di martedì. A corredo dell’articolo le foto realizzate da Renzo Pellicano.