Bruxelles: manifestazione contro le misure anti-Covid, tensioni e scontri [FOTO e VIDEO]

21 Novembre 2021 19:00

Covid, migliaia di persone sono scese in piazza a Bruxelles per contestare le misure anti-Covid

Le misure anti-Covid imposte dal Governo del Belgio non vanno giù ai cittadini. Migliaia di persone sono scese in piazza a Bruxelles per protestare contro le restrizioni e le nuove norme che prevedono, tra l’altro, l’introduzione del Green Pass come mezzo obbligatorio per accedere a bar, ristoranti e ad altri luoghi aperti al pubblico. La protesta è poi sfociata in alcuni scontri tra pochi manifestanti e le forze dell’ordine: gli agenti hanno disperso i facinorosi con l’uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Da ricordare che, ieri, si è manifestato nelle capitali europee contro l’introduzione di alcune restrizioni. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.