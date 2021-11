1 Novembre 2021 17:48

Proteste a Padova per l’arrivo del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro in visita alla Basilica del Sant’Antonio

Tensione a Padova per l’arrivo del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro in visita in Veneto. Circa 500 persone con bandiere, striscioni e slogan contro Bolsonaro sono stati “dispersi” dalla polizia con idranti e cariche. I manifestanti si erano schierati all’ingresso di via Belludi, la strada che porta alla Basilica di Sant’Antonio. In mattinata Bolsonaro era stato ad Anguillara per ricevere la cittadinanza onorari dove si è incontrato anche con alcuni lontani parenti.