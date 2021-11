Reggina, un’amichevole nel segno degli attaccanti: 8 reti al Gallico Catona, Tumminello in grande spolvero [FOTO]

11 Novembre 2021 16:43

La sintesi dell’amichevole disputata nel pomeriggio al Sant’Agata tra la Reggina e il Gallico Catona

Non spezzare il ritmo, far mettere altra benzina a chi è stato fermo, dare spazio anche a chi ha giocato meno. Sono diversi gli obiettivi che hanno permesso alla Reggina di disputare il test al Sant’Agata contro il Gallico Catona, compagine che milita in Eccellenza. Un’amichevole nel segno degli attaccanti: nel primo tempo, con la doppietta di Galabinov e la segnatura di Montalto; nella ripresa, con il supergol di Denis e con il poker di un Tumminello in grande spolvero.

Assenti i Nazionali Turati e Cortinovis oltre a Rivas, fuori Reggio per curarsi dal problema che lo ha tenuto fuori dal derby. Si sono allenati a parte Ejjaki e Franco. Montalto pienamente recuperato, ha fatto coppia con Galabinov nel primo tempo. Presto per le indicazioni anti-Cremonese, ma in entrambi i tempi Aglietti ha schierato l’attacco pesante, con Menez largo a sinistra. Bene anche Adjapong, schierato come terzino destro nel primi tempo.

Queste le due squadre schierate.

1° tempo (4-4-2): Micai, Adjapong, Cionek (Stavropoulos), Regini, Liotti, Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo, Montalto, Galabinov

2° tempo (4-4-2): Aglietti, Lakicevic, Loiacono, Amione, Di Chiara (Stavropoulos), Ricci, Gavioli, Bianchi, Menez, Denis, Tumminello

Marcatori: Galabinov (2), Montalto, Denis, Tumminello (4).