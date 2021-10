Concluso il corso USAR Medium: rientrano in sede i Vigili del fuoco del Comando di Messina [GALLERY]

25 Ottobre 2021 12:13

Concluso il corso per 10 Vigili del fuoco del Comando Provinciale VF di Messina che hanno partecipato e conseguito la qualificazione USAR M

Si è concluso ieri, 22 ottobre 2021, il corso per 10 Vigili del fuoco del Comando Provinciale VF di Messina che hanno partecipato e conseguito la qualificazione USAR M (acronimo di Urban Search And Rescue – Medium). I corsisti, provenienti dai Comandi di Messina (9 unità + 1 cinofilo), Trapani, Palermo ed Enna, hanno dovuto inizialmente superare una dura prova selettiva prima di poter accedere al corso che si è svolto presso il Polo addestrativo del Comando di Pisa, l’unico ad avere un avanzato campo crolli per le esercitazioni in di simulazione in ambiente urbano. Il corso si è concluso con gli esami, teorici e pratici. Gli idonei faranno parte del Nucleo operativo USAR M regionale e nazionale. Attualmente il Nucleo USAR M operativo è composto da 38 unità operative regionali e, dall’attivazione, entro le 6 ore le squadre intervengono in ambito provinciale, regionale, nazionale e in qualche caso anche internazionale, su emergenze con presenza di crolli in ambiente urbano dovuti a sisma, esplosioni, o altri eventi. Il team può lavorare autonomamente anche per molte ore, per portare aiuto e soccorso alle vittime sotto le macerie, utilizzando strumentazione tecnologicamente avanzata per la ricerca di persone vive rimaste intrappolate sotto le macerie.