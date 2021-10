Un inizio col botto! La Pallacanestro Viola piega Avellino 75-67: grande festa al PalaCalafiore [GALLERY]

3 Ottobre 2021 19:50

Inizia la nuova stagione di Serie B, Pallacanestro Viola in campo nella sfida casalinga contro la Del Fes Avellino in un rematch della sfida di Playout dello scorso anno

Da Avellino a Avellino. Ci eravamo lasciati con la festa salvezza dopo una combattuta serie di Playout, si riparte con la prima gara della nuova stagione ancora una volta contro gli irpini. Lo scenario è lo stesso, con un dettaglio in più decisamente importante: il PalaCalafiore torna a ospitare il pubblico e il tifo neroarancio si fa sentire. La Pallacanestro Viola torna sul parquet per la gara inaugurale della nuova stagione con un roster tutto nuovo a parte le riconferme di Yande Fall e Fortunato Barrile, oltre a coach Bolignano. L’avversaria odierna è la Del Fes Avellino, nata dalle ceneri della Scandone retrocessa la passata stagione dopo aver perso le due sfide di Playout contro Viola e Pozzuoli, ma tornata in B grazie all’acquisizione del titolo sportivo della Fortitudo Roma.

Pallacanestro Viola-Del Fes Avellino LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola vince la prima gara stagionale! Ottima prova in regia per Balic (12 punti), Yande Fall subito in doppia doppia (13 punti e 11 rimbalzi), best scorer della serata Bruno Duranti con 20 punti. Per Avellino 14 punti di Mavric, migliore in campo dei suoi.

4° Q – Due su due per Spizzichini ai liberi. 75-67

4° Q – Due per Basile. 75-65

4° Q – Torna a segnare Mavric, 2 punti. 75-63

4° Q – Duranti da 3! Dentro anche questa, Viola sempre più avanti. 75-61

4° Q – Fall bacia il tabellone, 2 punti. 72-61

4° Q – Tripla di Hassan. 70-61

4° Q – Klacar ai liberi 2/3. Risponde Basile da 3. 70-58

4° Q – Tripla di Ingrosso, letale da dietro l’arco! 68-55

4° Q – Due per Hassan. 65-55

4° Q – Basile mette un libero, dall’altra parte Gaetano solo in contropiede schiaccia! 65-53

4° Q – Si alza Balic, subito 2 punti! 63-52

Fine 3° Quarto! – Foga, cinismo e qualità. Grande ritorno in campo per la Pallacanestro Viola che non solo recupera lo svantaggio ma va addirittura avanti di 9 punti. Balic in regia controlla la gara, Fall preziosissimo sotto canestro, Ingrosso e Duranti mettono punti pesantissimi. Avellino ci ha capito davvero, davvero poco.

3° Q – Ingrosso, long-2! 61-52

3° Q – Duranti dalla media, entra anche questa! 59-52

3° Q – Balic pesca Duranti, layup!!! 57-52

3° Q – Balic prende il motorino, Cepic lo stende in contropiede: antisportivo! Balic freddo dalla lunetta: 2/2. 55-52

3° Q – DURANTI DA 3! 53-52

3° Q – Due per Fall che va in doppia cifra (11). 50-52

3° Q – Due per Basile, allunga ancora Avelino. 48-52

3° Q – Spizzichini da sotto, 2 punti. 48-50

3° Q – Amar Balic in lunetta: 2/2. 48-48

3° Q – Fallo su Balic che quasi sfiora il canestro con possibile gioco da 3 punti: 2/2 ai liberi. 46-48

3° Q – Marra danza dentro l’area, 2 punti. 44-48

3° Q – Yande Fall ai liberi: 1/2. 44-46

3° Q – Tripla di Ingrosso! 43-46

3° Q – Libero per Duranti. 40-46

Fine 1° Tempo! – Secondo quarto devastante per la Pallacanestro Viola. Avellino difende duro e segna. Gli irpini prendono il largo, qualche tripla di Ingrosso e Klacar tengono i neroarancio in partita. 39-46

2° Q – Tripla pesantissima di Klacar a 4 secondi dalla fine. 37-46

2° Q – Fallo su Mavric: 2/2 ai liberi. 34-46

2° Q – Agbogan, 2 in sottomano. 34-44

2° Q – Hassan libero, tripla. 34-42

2° Q – Spizzichini ai liberi: 1/2. 34-39

2° Q – Tripla di Agbogan, dimenticato dalla difesa. 34-38

2° Q – Ingrosso!!! Ancora da 3, letale. 34-35

2° Q – Fuori la tripla di Barrile ma Mavric schiaccia in tap-in. 31-35

2° Q – Duranti schiaccia forte! 31-33

2° Q – Tripla di Basile, Avellino torna avanti, Marra peggiora la situazione in contropiede 29-33

2° Q – Spizzichini da sotto, 2 punti e appoggia la palla sul parquet mentre Barrile finisce a terra. Mugugna il pubblico. 29-28

2° Q – Blocco di Gaetano, tripla di Barrile! 29-26

2° Q – Spizzichini riceve da Agbogan e si alza da 2: dentro, parità. 26-26

2° Q – Mavric risponde da 3. 26-24

2° Q – Ingrosso dal palleggio, un cecchino! Sono 3! 26-21

2° Q – Spizzichini sicuro ai liberi 2-2. 23-21

2° Q – Primi punti del quarto di marca neroarancio: 2 per Gaetano. 23-19

Fine 1° Q – Bellissimo primo quarto di gara. Match intenso e tante giocate di qualità. Funziona la chimica fra Balic e Fall (8 punti, best scorer). Da tenere d’occhio Marra già a 7 punti.

1° Q – Cepic da 3, ma rimedia Fall con una giocata in post strepitosa. 21-19

1° Q – Gaetano dalla media, elegante e preciso. 19-16

1° Q – Fallo su Balic che va in lunetta: 1/2. 17-16

1° Q – Pareggia Mavric. 16-16

1° Q – Due per Klacar 16-14

1° Q – Hassan ai liberi: 2-2. 14-14

1° Q – Tripla di Marra, risponde da 2 Duranti. 14-12

1° Q – Ingiocabile Fall sotto canestro: fa saltare il marcatore e ne appoggia altri 2. 12-9

1° Q – Ancora Yande Fall, contatto e palla contro il tabellone. Zero paura. 10-9

1° Q – Basile spegne l’entusiasmo con una tripla, risponde Balic con la stessa moneta! 8-9

1° Q – Yande Fall! Rimbalzo e due al tabelloen. 5-6

1° Q – Mavric segna ancora. 3-6

1° Q – Bruno Duranti entra in partita con una tripla, si sente forte il boato del PalaCalafiore 3-4

1° Q – Avellino segna ancora, Basile ne mette 2. 0-4

1° Q – Prima Fall da sotto, poi Ingrosso da fuori, polveri bagnate per la Viola. Mavric dall’altra parte non sbaglia. 0-2

18:00 – Palla a due, si comincia!

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Pallacanestro Viola e Del Fes Avellino, prima giornata della stagione di Serie B 2021-2022. Torna il pubblico al PalaCalafiore dopo le ristrettezze della pandemia: seppur gli ingressi siano limitati, l’atmosfera è davvero entusiasmante!