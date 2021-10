Pallacanestro Viola-Bava Pozzuoli, LIVE 4°Q: reazione pazzesca dei neroarancio, ultimi 10 minuti di fuoco! [GALLERY]

17 Ottobre 2021 19:28

La Pallacanestro Viola torna in campo al PalaCalafiore contro Bava Pozzuoli nella terza gara del campionato di Serie B

Una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite stagionali per la Pallacanestro Viola. I reggini continuano a mantenere un brutto 0 nella casella che segna i successi on the road dalla passata stagione, ma in casa hanno dimostrato di avere una spinta in più. Dopo il ko nel derby contro Torrenova, i neroarancio ospitano Bava Pozzuoli, una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due gare. I ragazzi di coach Bolignano sono decisi a dar seguito alle due buone prestazioni offerte fin qui e a cancellare il passo falso esterno grazie alla spinta dei tifosi di Reggio Calabria. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore e racconterà ai propri lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Bava Pozzuoli LIVE :

4° Q – Tripla di Potì… 66-69

4° Q – Gaetano in lunetta: 1/2. Layup veloce di Gallo in risposta. 66-66

4° Q – Sottomano di Gaye, risponde Ingrosso da 3! 65-64

Fine 3° Quarto! – Serviva una reazione emotiva e la reazione è arrivata. Sarà un caso, ma Yande Fall è entrato in partita con 7 punti fondamentali, tanta grinta e anche un bel po’ di malizia. Terzo periodo di gioco chiuso in parità. Ci aspettano 10 minuti di fuoco!

3° Q – Ancora Gallo da 3, che tripla dal palleggio… 62-62

3° Q – Tripla di Gallo, ma risponde Klacar da 3! 62-59

3° Q – Gaetano e Ingrosso, due punti a testa importantissimi. 59-56

3° Q – Due liberi per Longobardi, entrambi a segno. 55-56

3° Q – Fall ai liberi: 1-2. 55-54

3° Q – Altri due per Fall, che reazione! Parità! 54-54

3° Q – Libero di Balic dentro, poi tripla pazzesca di Barrile! 52-54

3° Q – Due per Fall, che dopo si procura un tecnico a causa di una gomitata subita. 48-54

3° Q – Tripla di Duranti, prova a reagire la Viola! 46-54

3° Q – Rossi da 3, dentro. Risponde Ingrosso dall’altra parte 43-54

3° Q – Tripla di Balic! 40-51

3° Q – Due con fallo per Gallo: libero dentro. 37-51

3° Q – Thiam in post su Fall, virata e schiacciata. Questa fa male. 37-48

3° Q – Risponde, finalmente, Yande Fall. 37-46

3° Q – Primi due per Potì. 35-46

Fine 1° Tempo! – Campani meritatamente avanti dopo un finale di secondo quarto in crescendo. Thiam (10 punti) e Rossi (11 punti), sono due rebus per la difesa neroarancio. Con 11 punti, Amar Balic è il migliore dei neroarancio. Per Duranti 3 triple a bersaglio, a 0 punti Yande Fall.

2° Q – Due per Gaye, Pozzuoli chiude in crescendo. 35-44

2° Q – Tripla di Gallo, complicatissima. 35-42

2° Q – Due per Thiam. 35-39

2° Q – Bomba di Duranti, tripla a segno. Serve come il pane Bruno! 35-37

2° Q – Balic in layup, dentro anche lui. 32-37

2° Q – Potì dalla media, dentro. 30-37

2° Q – Gaye da tre, dentro. 30-35

2° Q – Ottime spaziature della Viola: Klacar pescato in penetrazione, due punti. 30-32

2° Q – Fallo di Klacar sul tentativo di tripla di Rossi, 3 liberi: 2/3. 28-32

2° Q – Duranti si lancia in penetrazione, il ferro lo respinge, ma Gaetano finalizza il tap-in. 28-30

2° Q – Tripla di Gallo, break per Pozzuoli. 26-30

2° Q – Manojlovic da 2. 26-27

2° Q – Gaetano in lunetta: 1/2. 26-25

2° Q – Fa lo stesso gallo. 25-25

2° Q – Ingrosso senza paura: penetrazione in area fra una selva di braccia e due al tabellone 25-23

Fine 1° Quarto! – Riprendiamo fiato anche noi. Primi 10 minuti a ritmi letteralmente folli. Azioni da ambo le parti, tante giocate di qualità e punteggio in perfetta parità. Pallacanestro Viola bene in attacco, difesa da registrare.

1° Q – Pareggia i conti Thiam in contropiede su una palla rubata dalla difesa campana. 23-23

1° Q – Due per Balic, due anche per Thiam. Le due squadre non si mollano un attimo. 23-21

1° Q – Due per Gaye, ma dall’altra parte Barrile brucia la retina da dietro l’arco! 21-19

1° Q – Tripla di Rossi, risponde Duranti con una bomba. Che inizio signori! 18-17

1° Q – Duranti da 3 al termine di un’azione un po’ farraginosa. Risponde Thiam da 2. 15-14

1° Q – Ancora Thiam e poi rossi in contropiede, pareggia Pozzuoli. 12-12

1° Q – Thiam accorcia: due al tabellone e due dalla media. 12-8

1° Q – Ingrosso decide di imitare il compagno, dentro la seconda bomba! 12-4

1° Q – Entra la prima tripla, Amar Balic! Ispiratissimo! 9-4

1° Q – Amar Klacar finta il tiro, parte in palleggio dalla destra e ne appoggia due. 6-4

1° Q – Potì penetra in area indisturbato, due al tabellone. 4-4

1° Q – Long-two di Rossi, dentro. 4-2

1° Q – Ancora Balic, floater per altri 2. 4-0

1° Q – Ci pensa Balic, 2 punti. 2-0

1° Q – Fall domina la sfida per la palla a due, Duranti si vede sputare fuori dal ferro una tripla.

18:00 – Risuona l’Inno Nazionale italiano, tutto il PalaCalafiore in piedi, si comincia!

17:45 – Tutto pronto al PalaCalafiore per Pallacanestro Viola-Bava Pozzuoli, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. I neroarancio sono decisi a cancellare il passo falso esterno contro Torrenova, sospinti dal calore del pubblico reggino che ha risposto, come sempre, in maniera calorosa.