Elezioni Regionali, il Ministro Carfagna a Reggio: “Calabria al centro del percorso di sviluppo, ecco i progetti sulle infrastrutture” [FOTO E VIDEO]

Il Ministro del Sud ha tenuto una conferenza stampa a Reggio Calabria per dare il suo sostengo a Roberto Occhiuto, candidato alle ormai imminenti Elezioni Regionali

È passata da una parte all’altra dello Stretto il Ministro Mara Carfagna. Dopo la visita a Messina per vedere in prima persona l’andamento dei lavori di abbattimento delle baracche, si è recata presso la sede provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto per la presidenza alle imminenti Elezioni Regionali. A fare gli onori di casa l’onorevole Francesco Cannizzaro, che si è dimostrato anche oggi molto fiducioso sull’andamento delle elezioni: “saluto Roberto Occhiuto, colui che sarà il presidente vincitore, otterremo il successo con un grande scarto”. La parola è passata poi al candidato che, dopo aver accolto la scorsa settimana il Ministro Maria Stella Gelmini, ha fatto lo stesso con Carfagna. “Reggio è la provincia che ho frequentato di più in questa campagna elettorale. Posso dire che mi sento fortunato perché sono candidato presidente nella mia terra – ha esordito Occhiuto – . Il mio governo intercetterà le occasioni del Pnrr, anche grazie ai tre ministri con cui abbiamo un grande rapporto. Uno dei questi è Mara Carfagna, che sa benissimo come utilizzare le risorse per il Mezzogiorno. Ha fin qui svolto un grande lavoro facendo aumentare la percentuale dei fondi provenienti dal Recovery Fund a disposizione del Sud. Noi cercheremo di rispondere al problema della disoccupazione in Calabria, soprattutto femminile, attraverso la realizzazione di asili nido che ci spettano di diritto. Abbiamo anche necessità di darsene, porti per attrarre flussi turistici di valore. Servono le risorse per la SS 106, una strada fondamentale che collega tutta la costa jonica della Calabria, un’infrastruttura quindi di potenziale enorme. Da 30 anni si definisce la strada della morte, è inaccettabile tutto ciò. Draghi ha finanziato l’alta Velocità fino a Reggio Calabria noi, chiediamo al ministro Carfagna che vigili sulla spesa di queste risorse. Serve un’agenzia della coesione, in modo che le Regioni siano affiancate nel momento in cui devono distribuire le risorse ai comuni”.

Mara Carfagna è tornata dunque nella sede che aveva inaugurato circa un anno fa. Quel giorno al suo fianco c’era Jole Santelli, a cui i presenti hanno rivolto un grande applauso. “L’accoglienza che mi riservate ogni volta che io torno a Reggio Calabria è calorosa – ha affermato il Ministro del Sud e della Coesione Sociale – . Mi sono emozionata molto perché qui ho avuto il privilegio di tenere un evento con Jole, per l’amicizia profonda che mi lega a lei credo sia necessario rivolgere il primo pensiero oggi. Sarebbe fiera di come state combattendo per la Calabria. Questa è sicuramente la campagna elettorale più bella di questa tornata amministrativa e regionale. Lo è perché qui c’è un candidato solido, c’è una coalizione coesa, unita a sostegno di Roberto Occhiuto. C’è una visione molto precisa, molto chiara, per prendersi cura di questa Regione. Condivido l’idea di Sud e della Calabria come une terra che sia centrale in un percorso di sviluppo. Sarà una delle stagioni più importanti perché stanno arrivando i fondi del Pnrr, sui quali ho il potere di programmazione. Abbiamo stanziato il 40% delle risorse al Sud dove risiede il 34% della popolazione italiana, si tratta di un risultato storico, questa quota è blindata quindi i fondi dovranno essere per legge spesi al Sud. Zes? Ho tenuto molto ad una linea di finanziamento dedicata a queste. Il Sud può attrarre investimenti internazionali, perché il lavoro non si crea col reddito di cittadinanza ma con gli investimenti e grazie agli imprenditori che si concentrano su questa terra. Si può investire sull’economia del mare, sui porti, per la creazione di posti di lavoro. Il nuovo commissario che nomineremo lavorerà per raggiungere tale obiettivo. Sulle Zes inoltre ci sono investimenti per 111 milioni di euro per la riqualificazione delle stazioni, molte al Sud sono troppo vecchie. Poniamo fine a delle vergogne come quelle sugli asili nido, i bambini di Reggio Calabria non sono bambini di Serie B, hanno pari diritti dei piccoli in Veneto. Supereremo il limite imposto dalla spesa storica, che non permette di sostenere il Sud come si dovrebbe. Gli asili nido sono un diritto essenziale, ma qui sono un miraggio, è una vergogna. Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria? Abbiamo trovato i fondi necessari per inserire i primi lotti da completare entro il 2026, altri invece per far si che venga migliorata tutta entro il 2030, per un totale di 11 miliardi di euro. Ss 106? Abbiamo trovato dei fondi per i lotti che hanno già un progetto esecutivo, lavoreremo intanto su quelli, il Governo è consapevole di quanto sia importante mettere in sicurezza queste aree”.

